Flere av landets banker forteller Dagens Næringsliv at foreldrehjelpen er økende. DNB opplyser at andelen unge boligkjøpere som trenger økonomisk hjelp fra mor og far, er nå på 70 prosent.

Finansiell rådgiver Anne Motzfeldt i Danske Bank sier foreldrene ofte stiller opp med realkausjon i form av pant i eiendom som bolig eller hytte når barna deres mangler egenkapital. I 20 prosent av boliglånssakene Danske Bank behandler, stiller foreldrene som enten medlåntakere eller kausjonister for egne barn.

– Dette er veldig mye. De fleste foreldre vi snakker med, er positive til å hjelpe fordi det nesten er umulig for barna å komme seg inn på markedet, sier Motzfeldt.

Privatøkonom Reite sier at foreldre må tørre å stille krav til egne barn så de er rustet til forpliktelsen de tar på seg. Utfallet hvis ikke, kan bli ganske ille, advarer han.

– Den beste investeringen foreldre kan gjøre, er å la barna spare så mye som mulig selv, slik at de kan vise at de ønsker å prioritere å eie egen bolig, sier Reite, som er direktør for personmarked i BN Bank.

Les også: Silje Sandmæl: Pengekrana til mamma var stengt. Ikke åpen 24/7 som mange har det i dag