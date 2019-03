Sjeføkonom: – Boligen din blir mindre verdt

Samlet sett vil det være en realprisnedgang for boliger i Norge de neste årene, ifølge prognoser fra sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

Oslo og Akershus er de eneste fylkene som kan vente seg realprisoppgang, skriver Dagens Næringsliv.

Fra årsskiftet fram til utgangen av 2022 ventes det at prisene vil stige 6,5 prosent nominelt i landet og 11,1 prosent i Oslo, ifølge Benedictow, som mandag skal legge fram prognosene under en boligkonferanse i regi av Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig.

Sjeføkonomen anslår at den øvrige prisstigningen vil ligge på 8 prosent.

– Dette innebærer at vi fortsatt venter en realprisnedgang på et par prosent for landet. Vi venter ikke at boligprisene skal stikke av gårde de neste årene, sier Benedictow.

Sjeføkonomen sier at prisveksten vil modereres av avtagende befolkningsvekst, forsiktig renteoppgang, flere nye boliger og allerede høye boligpriser.