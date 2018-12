De er ikke helt ferdig med å pynte til jul. På bordet står en eske med brukte barnebøker.

– Det blir litt enkle presanger i år forklarer, Thomas Hauge-Kristiansen. Siden 3. juli har han vært sykmeldt, men Nav har avslått søknad om sykepenger.

Thomas beveger seg stivt og er livredd for løfte selv den lille sønnen hans på to og et halvt år. Når ryggen slår seg vrang må han stå på alle fire i 20 minutter før han klarer å stavre seg opp.

Fast jobb

Hauge-Kristiansen har fagbrev som murer. Etter at han tok fagbrevet jobbet han et par år i faget, men så slo ryggen seg vrang, og ryggspesialistens råd var å finne seg et annet yrke. Han forsøkte seg mange steder, men til slutt ble han portør på sykehuset. Han var med da det nye sykehuset på Kalnes åpnet.

Da kona ble gravid og datteren deres ble født for to og et halvt år siden, fant Hauge-Kristiansen ut at det var på tide og se seg om etter en fast jobb. Sykehuset kunne ikke tilby ham fast jobb. Det var bare vikarstillinger og flere sto foran Thomas i køen for å få fast stilling.

Han ville prøve seg igjen i faget hvor han har fagbrev, og fikk seg murerjobb, men hadde smerter og vurderte å slutte.

Minimal belastning

Thomas’ mor jobber i et bakeri. Hun kom i prat med en av kundene, en tidligere murerkollega av Thomas. Firmaet hans trengte folk, og hvis Thomas ville begynne hos dem, skulle de tilrettelegge slik at det ble minimal belastning på ryggen. Thomas sa ja, og han fikk fast jobb i B & T Mur og Flis.

For Thomas var det viktig at firmaet var klar over ryggplagene, slik at han kunne slippe de tyngste løftene. Han tok derfor hensyn til plagene, og prøvde å være forsiktig. Til tross for dette: Rett før sommerferien slo ryggen seg vrang mens han var på jobben. Thomas klarte ikke å komme seg opp, og ble stående på alle fire i minst 20 minutter.

Oppsigelse på SMS

Erfaring fra tidligere var at nå trengte ryggen ro. Det var viktig å ikke belaste den. Dagen etter gikk han derfor til legen og ble sykmeldt.

Ti over halv ni samme kveld kom sjokket. Det sa pling i telefonen og en SMS viste seg: «Takker for samarbeidet. Vi trapper ned med folk etter ferien. Mvh bt mur og flis». Thomas var blitt sagt opp på SMS.

Når en arbeidstaker blir sykmeldt har arbeidsgiveren plikt til å betale ut sykepenger i 16 dager. Etter det er det Nav som overtar forpliktelsene.

Ingen penger

Sykepengene fra arbeidsgiveren kom ikke. Det tok lang tid før han hørte noe, og da han endelig fikk brev var det fra Nav.

Thomas fikk avslag på sykepenger. Bedriften hadde oppgitt til Nav at Thomas ikke var ansatt hos dem, og Nav trodde på det B&T Mur og Flis sa.

Bakir Ahmic, styreleder i B&T Mur og Flis, vil ikke uttale seg til FriFagbevegelse om saken.

Kontaktet Fellesforbundet

– Dette er en helt ulovlig oppsigelse, sier Thomas.

Etter at oppsigelsen kom, satte han og kona seg ned og leste arbeidsmiljøloven, og fant ut at arbeidsgiveren har brutt en rekke bestemmelser.

En oppsigelse skal drøftes med arbeidstakeren, oppsigelsen skal komme i brev og det er ikke anledning til å si opp en sykmeldt arbeidstaker. Ikke noe av dette hadde Thomas’ arbeidsgiver fulgt.

Thomas kontaktet med en gang Fellesforbundet i Østfold. De har hjulpet ham. LOs juridiske avdeling er på saken. Først etter møte hvor Thomas hadde med seg en tillitsvalgt og advokat, kom sykepengene for arbeidsgiverperioden. Nå er det tatt ut stevning mot firmaet, styreleder og daglig leder. 4. desember i år gikk firmaet konkurs.

Pastavarianter

– Jeg har falt mellom alle stoler, sier Thomas til FriFagbevegelse, i det den lave desembersola lyser opp julestjerna i vinduet.

– Hva bruker du dagene til?

– Jeg prøver å gå turer. Glommastien ligger rett her borte og der er det ulendt, og det er godt for ryggen. Heldigvis har jeg gode venner som hjelper oss og inviterer oss på middag av og til. Det har blitt mye pasta i høst. Det er billigst. Men det kan varieres. En kan ha pasta med ketsjup, pasta med pesto eller pasta med bare smør, sier Thomas.

Ikke syk

– NAV har ikke utbetalt sykepenger til Thomas Hauge-Kristiansen fordi vi mener at de medisinske vilkårene ikke er oppfylt, sier avdelingsleder Torgeir Bjerke i Nav Fredrikstad.

Han viser til at vilkårene i folketrygdloven paragraf 8-4 første ledd sier at «sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger».

– Opplysninger fra arbeidsgiver er derfor ikke hovedårsaken til at sykepengene ikke blir utbetalt, sier Bjerke og viser til Navs vurdering av saken er oversendt Thomas Hauge-Kristiansen 20.oktober.

– Jeg syns det er dårlig at Nav ikke tror på legen min. Jeg har har sykmelding fra lege og MR-bildene viser at skaden har blitt verre, sier Thomas i en kommentar til Navs utsagn.

