Sivilforsvaret søker etter Janne Jemtland

Innenriks

Sivilforsvaret bistår politiet som torsdag fortsatte med omfattende søk rundt Jemtlands bolig og området lenger sør i Brumunddal hvor kvinnens blod er funnet. Det søkes også med hund i de samme områdene.

-Etterforskningen fortsetter med full styrke, og vi vil i dag også få bistand fra Sivilforsvaret. Søkene gjøres i området der savnede sist ble observert, skriver politiet i en oppdatering torsdag.

Det presises at ingen personer har status som mistenkt eller siktet i saken, og det er ikke gjort nye funn av blod, skriver politiet i en oppdatering torsdag.

Familien sterk preget

Torsdag ble det også kjent at familien til den savnede kvinnen har fått oppnevnt en bistandsadvokat, advokat Ida Andenæs. Til VG forteller hun at familien er sterkt preget etter at Jemtland har vært savnet i 13 dager.

– Familien er fullstendig knust og håper at etterforskningen snart vil gi dem et svar på hva som har skjedd, sier Andenæs til avisen.

Sammen med tolv etterforskere fra Kripos arbeider politiet med å kartlegge hvor Jemtland kan ha beveget seg etter at hun og ektemannen kom hjem fra fest om natten 29. desember. Den siste observasjonen av henne var det ektemannen som hadde da hun skal ha gått igjen etter at paret kom hjem fra festen.

Sivilforsvaret inn

Foruten politiets eget personell ble Sivilforsvaret også utkalt på nytt torsdag.

– Vi bistår politiet med søk og 27 personer i dag. Ellers bistår vi med telt, lys, varme. Dette er helt ordinær bistand som vi i Sivilforsvaret kan bidra med i slike saker, sier distriktssjef for Sivilforsvaret i Hedmark, Kåre Kveseth til NTB.

Sivilforsvaret stiller med oppvarmede oppblåsbare telt og områdebelysning som tas i bruk når mørket kommer. Sivilforsvaret ble også brukt til å bistå politiet i letingen i helgen. Da deltok 90 personer i totalt 1.000 innsatstimer i letingen etter den savnede kvinnen.

Politiet har mottatt over 200 tips i saken, men etterlyser fortsatt flere. Et av blodsporene som ble funnet etter Jemtland 11 kilometer fra hjemmet, ble først sett av et vitne som var på tur med hunden sin.

– Jeg så tydelig blod i veien inn mot grøfta. Jeg tenkte at det måtte være blod fra et rådyr eller et annet dyr. Det var ganske mye, sier Magnar Holen til NRK.

(NTB)