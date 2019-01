Sivert Bjørnstad ny finanstopp for Frp på Stortinget

Endringen i stortingsgruppens sammensetning ble vedtatt på partiets gruppemøte tirsdag.

Bjørnstad er inne i sin andre periode på Stortinget og representerer Sør-Trøndelag. Han er 28 år gammel.

– Jeg ser det som en stor tillitserklæring å bli finanspolitisk talsmann i Frp. Det er en viktig rolle jeg nå trer inn i, og jeg vil gjøre mitt ytterste for å gjøre hverdagen enklere for folk flest gjennom at de skal få beholde mest mulig av egne penger, sier Bjørnstad til NTB.

– Kampen mot eiendomsskatt er jeg særs opptatt av, og det vil bli en av de viktigste sakene inn mot kommunevalget, legger han til.

Samtidig går også den nylig avgåtte landbruks- og matministeren Bård Hoksrud inn i finanskomiteen. (NTB)