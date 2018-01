Siv Jensen: – Ikke greit

Innenriks

Av Sofie Prestegård

– Jeg ble gjort kjent med dette i går, og jeg synes ikke dette er greit dersom dette er riktig, sier Siv Jensen til Dagsavisen.

– Jeg mener at alle våre tillitsvalgte og folkevalgt skal oppføre seg ordentlig og følge norsk lov. Derfor skal saken selvfølgelig behandles i tråd med våre etiske retningslinjer. Jeg er veldig glad for at vår parlamentariske leder nå har koblet seg på saken. Så har jeg forståelse for at Leirstein nå har stilt sine verv i bero. Så vil vi håndtere saken på en ordentlig måte.

Onsdag ettermiddag meldte NRK at Fremskrittpartiets nåværende parlamentariske nestleder, Ulf Leirstein fra Østfold, har sendt porno til unge partifeller. En av dem var 14 år gammel. I et innlegg på Facebook skriver Leirstein selv at han erkjenner å ha gått over streken, at han beklager, og nå tar timeout og stiller sine tillitsverv i bero. Les mer her.

Siv Jensen vil ikke konkludere nå på hva utfallet av saken kan bli. Hun ble varslet om saken i går kveld, men ikke av Leirstein selv. Hun fortalte også at de ikke har hatt kontakt med 14-åringen NRK skriver om.

– Foreløpig så vet ikke vi hvem dette er. Jeg mener det ville vært en fordel for saken om vi kunne opplyst den bedre, sier hun.

Nå må vi først finne ut hva som er fakta i saken. Vi må nå i anstendighetens navn, både med hensyn til mulige forulempede også de som det rettes anklager mot gjøre en ordentlig jobb med dette.

– Hvem skal håndtere saken?

– Nå har parlamentarisk leder tatt sine initiativ i saken, så har vi etiske retningslinjer som kommer til anvendelse i slike saker, så får stortingsgruppen vurdere om det er naturlig å oversende saken til partiets organisasjonsutvalg som rette organ for dette, sa Jensen til Dagsavisen.