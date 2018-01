Siv Jensen ble varslet om Leirstein-saken i 2012, sier tidligere Frp-representant

Innenriks

– Jeg husker episoden svært godt, sier Jon Gåsvatn til NRK.

Han sto i nominasjonsstrid med Leirstein om en plass på Frp-listen i Østfold da han høsten 2012 fikk kopi av tekstmeldinger der Leirstein foreslo å ta med seg en den gang 15 år gammel partifelle på trekant med en kvinne i 30-årene.

Les også: Leirstein ferdig i justiskomiteen

Jensens kontor

Gåsvatn sier at han varslet partileder Siv Jensen under et møte på hennes kontor mandag 26. november 2012, men at Jensen avbrøt ham med beskjed om å ta det opp med partiets generalsekretær.

Også kvinnen i 30-årene forteller at hun kontaktet Jensen for å fortelle om tekstmeldingene.

Da NRK onsdag i forrige uke kom med den første avsløringen om at Leirstein hadde sendt pornobilder på epost til Fpu-medlemmer under den seksuelle lavalder, sa Jensen imidlertid at hun først ble gjort kjent med saken dagen før.

Les også: Siv Jensen: – Nødvendig at Leirstein trakk seg

Husker ikke

Nå sier Jensen at hun ikke husker.

– Beklageligvis husker ikke jeg samtalen Gåsvatn oppgir å ha hatt med meg. Denne saken viser at rutinene våre har sviktet. Jeg beklager det på vegne av Fremskrittspartiet, sier Jensen i en epost til NTB via statssekretær Petter Kvinge Tvedt.

Jensen har så langt ikke hatt anledning til å stille til intervju med NTB. Men til NRK sa hun at fordi saken er så alvorlig, ville det vært naturlig at hun hadde husket møtet og telefonsamtalen med kvinnen.

– Jeg gjør ikke det, la hun til.

Rutiner i sentralstyret

Frp-lederen slår fast at det er hun som har det øverste ansvaret for at varslinger blir fulgt opp.

– Det er mitt ansvar at våre rutiner fungerer, og vi må bli bedre på dette. Sentralstyret vil diskutere dette og jeg har allerede bedt om at dette blir tatt opp i våre lokal- og fylkeslag, slik at hele organisasjonen blir bedre på håndteringen av slike saker. Alle våre tillitsvalgte skal jobbe for at Frp og Fpu skal være et trygt sted å drive politikk, sier Jensen i eposten til NTB.

Trukket seg

På spørsmål fra NRK om hun har grunn til å tro at det Gåsvatn og kvinnen forteller ikke er korrekt, svarer Jensen at det vil hun ikke spekulere i og at det er irrelevant om hun tror på de to. Det viktige er at partiet tar lærdom, mener hun.

Leirstein var parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann for Frp, men har nå trukket seg alle verv i partiet. Han møter fremdeles som representant på Stortinget for Frp. (NTB)