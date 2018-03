Innenriks

– Jeg har hatt et inderlig ønske om at Sylvi skulle fortsette som justisminister. Hun har vært og ville vært en god justisminister for Norge og Frp, sier Jensen i en uttalelse til NTB.

– Jeg kan garantere at Sylvi Listhaugs politiske karriere langt fra er over. Den har bare så vidt startet. Arbeiderpartiet og KrF har ikke klart å fjerne Sylvi Listhaug, dere har gitt henne den beste starten på hennes videre karriere, fortsetter hun.

Frp-lederen sier partiet har stått bak Listhaug hele veien.

– I helgen snakket jeg med fylkeslederne i Frp. Samtlige stilte seg bak Sylvi Listhaug og var klare til å gå ut av regjering for å svare på mistillitsforslaget. Det var ikke på noen måte aktuelt å bøye av for kravet fra Ap og KrF om å skifte ut Sylvi.

(NTB)