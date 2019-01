Simen Bondevik: – Mange i KrF vil føle seg lurt hvis det ikke blir endring av abortloven

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Fylkesleder i Viken KrFU, Simen Bondevik, sto på rød side da landsmøtet i KrF valgte å gå inn for regjeringsforhandlinger med dagens tre regjeringspartier.

Nå håper han at Kjell Ingolf Ropstad har klart å forhandle fram en god regjeringsplattform. Han håper også at dagens landsstyremøte, som skal si ja eller nei til denne plattformen, ikke gir klarsignal for å gå inn i regjeringen for enhver pris.

God KrF-signatur

– Det bør være en god KrF-signatur på plattformen hvis vi skal gå inn i regjering. Det gjelder både i forhold til abortspørsmålet, klima og miljø, innvandring og fattigdomsbekjempelse, sier Simen Bondevik til FriFagbevegelse.

Høyst trolig har ikke KrF fått gjennomslag for en endring av paragraf 2c i abortloven. En av hovedgrunnene til at pilen pekte blå vei på det så mye omtalte ekstraordinære landsmøtet, var nettopp en «historisk mulighet til å endre paragraf 2c i abortloven». Bondevik mener mange på rød side vil føle seg lurt hvis den historiske muligheten er visket bort.

Han tror også at det er så stor politisk forskjell på KrF og Fremskrittspartiet at det kan bli vanskelig å få gjennomslag på mange av de viktige kampsakene til KrF. Derfor tror han det både blir et langvarig og spennende landsstyremøte på Gardermoen torsdag.

Lobbyvirksomhet

Intens lobbyirksomhet fra rød side gjør også at det kan bli jevnt under en eventuell avstemning. På det ekstraordinære landsmøtet i høst var det i prinsippet Rogaland KrF som avgjorde thrilleren ved å ikke følge den anbefalte framgangsmåten ved valg av delegater til landsstyre.

Alle de fire partiene som kan havne i en flertallsregjering i løpet av torsdagen, har møtevirksomhet på Gardermoen torsdag ettermiddag. Regjeringsplattformen skal legges fram på en felles pressekonferanse i løpet av kvelden.

Det er fortsatt lite kjent knyttet til hva som er fremforhandlet de to ukene delegasjonene har sittet på Granvolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Det som kan vippe landsstyret og bli avgjørende for grønt lys til Kjell Ingolf Ropstad og hans regjeringsdrøm, er nettopp store seire på områdene klima og innvandring.