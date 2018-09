Innenriks

Mannens norske forsvarer, advokat Hege Aakre, sier til NTB at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen, og at det hele beror seg på en misforståelse.

Den 51 år gamle mannen hadde vært deltaker på et internasjonalt seminar om digitalisering på Stortinget da han fredag kveld ble pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Han har vært på jobbseminar og ikke noe annet enn det. Jeg kan si at jobben hans er relevant for den konferansen han var på i Oslo, sier Aakre til VG.

Har en forklaring

Stortingets direktør Marianne Andreassen opplyste søndag til NTB at det ble registrert en mistenkelig atferd fra en av deltakerne og på det grunnlaget ble Politiets sikkerhetstjeneste (PST) varslet. Men Aakre etterlyser konkrete bevis.

– De har gjort observasjoner som de mener er mistenkelige, men utover det er det ingen konkrete bevis på at han har samlet inn informasjon. De har vært på vakt og melder inn det som er mistenkelig, men han har gode forklaringer på hva som skal ha skjedd, sier Aakre til VG.

Advokaten sier at 51-åringen har forklart seg og at han vil la seg avhøre videre av PST.

– Det er en forklaring, som hvis den stemmer, betyr at han ikke har gjort noe straffbart, fortsetter Aakre.

– Absurd

51-åringen ble lørdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, siktet for brudd på straffelovens paragraf 121 om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare.

Ola Kaldager, etterretningsekspert og tidligere leder for E-tjenestens avdeling E14, sier han antar at norske myndigheter har solid grunnlag når de velger å varetektsfengsle en russisk statsborger i to uker.

Russlands norske ambassade kaller fengslingen for «konstruert» og «absurd». (NTB)