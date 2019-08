Fengslingsmøtet starter klokken 13 mandag og vil bli holdt bak lukkede dører. Ifølge VG vil politiet begjære fire ukers varetektsfengsling.

Mannens advokat Unni Fries bekreftet søndag kveld til NTB at den siktede vil møte i retten, men sa at han ikke kommer til å forklare seg. Siktede har heller ikke villet forklare seg for politiet.

Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser Fries til NTB.

Ifølge Aftenposten ønsker politiet at den siktede skal bli vurdert av sakkyndige. Dette vil bli gjort etter at han er framstilt for varetektsfengsling.

Les også: Forsker: – Jeg savner en tydeliggjøring av at muslimhat er et like stort problem som antisemittisme

Terrorisme

Mannen er så langt siktet for drap og drapsforsøk. Ifølge Fries vil han også bli siktet for terror mandag.

– Jeg har oppfattet fra politiet at han blir siktet for terror mandag. De får ta de vurderingene de tar, sier Fries, som ikke ønsker å kommentere siktelsene ytterligere.

Politiet opplyste søndag at de etterforsker skytingen i Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag som et forsøk på terrorhandling.

– Dette begrunnes med det faktum at han hadde våpen i en moské og kartleggingen vår som viser at han uttrykt innvandringsfiendtlige holdninger. Handlingen var også egnet til å skape stor frykt, heter det i en pressemelding fra fungerende enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Skjold.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tre personer

Det var like etter klokken 16 lørdag at det ble meldt om skyting i moskeen på Skui i Bærum. 65-åringen Mohamed Rafiq klarte imidlertid å legge gjerningsmannen i bakken og ingen ble alvorlig skadd.

Politiet har bekreftet at det ble avfyrt flere skudd, men vil ikke si noe om hvor mange eller hva slags våpen som er brukt.

Ifølge Aftenposten var det kun tre personer i moskeen da siktede kom inn i bygget og begynte å skyte. Kun ti minutter tidligere skal 15 personer ha befunnet seg der.

I tillegg til skytingen i moskeen, som politiet ser på som drapsforsøk, er mannen også siktet for å ha drept sin 17 år gamle stesøster som ble funnet død i et hus i Bærum lørdag kveld.

Kommentar: «Vi kan ikke være naive i møte med dette ekstreme tankegodset»