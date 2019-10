Sikkerhetstopp i retten: Iversen ville grisebanke Røkke

Snortheimsmoen er tidligere sjef for Beredskapstroppen. I retten torsdag sa han at han møtte Iversen tre-fire ganger vinteren 2018, ifølge VG.

– Jeg var innleid for å løse opp i konflikten mellom de to, og bevare sikkerheten rundt Røkke, sa Snortheimsmoen.

– Ville grisebanke Røkke

Det første møtet foregikk i rolige former, mens Iversen, ifølge Snortheimsmoen, ble aggressiv under møte nummer to.

– Hvis ikke Røkke gjorde som han sa og betalte ham penger, så ville han grisebanke Røkke og kjøre ham til Politihuset og dumpe ham utenfor, så han kunne fortelle hva han hadde gjort, sa sikkerhetstoppen.

Snortheimsmoen sa videre at han ikke var i tvil om at Iversen hadde evne, vilje og kapasitet til å gjennomføre truslene han skal ha rettet mot Røkke.

Fikk penger i bærepose

Jan Erik «Jannik» Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke til å betale et tosifret millionbeløp samt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmannen.

Forholdene skal ha funnet sted mellom november 2017 og januar 2018.

Også kunsthandler Per Orveland vitnet i retten torsdag. Han forklarte at Kjell Inge Røkke ga ham penger i en bærepose som han skulle levere til Iversen, ifølge Aftenposten.

Bedt om å levere penger

Orveland sa også at han ble kontaktet av Røkke på starten av 2000-tallet for å opprette en kontakt mellom Røkke og Iversen, ifølge Dagens Næringsliv.

Overfor VG har Orveland tidligere hevdet at Røkke skyldte ham penger fordi han noen år tilbake hadde fungert som mellommann mellom milliardæren og Iversen.

I retten fortalte Orveland blant annet om en hendelse fra 2005.

– Da sier Røkke at han har litt problemer med Jannik. Han skulle betale ham noe penger, og ba meg om å levere, sa Orveland.

Røkke har hele tiden nektet for at Iversen har hatt noen form for oppdrag for ham, eller fått betalt.

Orveland var tidligere samboer med Røkkes avdøde ekskone.