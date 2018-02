Sier nei til matlov

Innenriks

– Mer enn halvparten av butikkene donerer allerede overskuddsmat i stedet for å kaste den. Med prosjektet «Matsentralen direkte» skal vi prøve å få de siste 45 prosentene til å donere også. Det skal skje ved at vi setter hver enkelt butikk i kontakt med en veldedig organisasjon. Et pilotprosjekt iverksettes i Moss i mars. I løpet av de to neste årene skal vi også sette i gang lignende prosjekter i ni andre byer, forteller Paula Capodistrias i Matsentralen Norge.

– Hva synes du da om at det skal bli en egen matkastelov?

– En slik lov er unødvendig, og den innebærer at alt arbeidet som allerede gjøres på dette området ignoreres, svarer Capodistrias.

Bekymret for lov

– Jeg er også bekymret for hvordan en slik lov vil bli mottatt av matvareindustrien. I dag bidrar flere aktører med støtte til matsentralene. Spørsmålet er om de vil fortsette å støtte oss når matkasteloven kommer, fortsetter Capodistrias.

Tirsdag skrev Dagsavisen at det nå er flertall for en matkastelov på Stortinget. I fjor høst konkluderte regjeringen med at det var unødvendig med en matkastelov, men nå har KrF fått med seg opposisjonspartiene på et forslag som innebærer at regjeringen likevel må fremme et forslag til en slik lov. Loven vil medføre et påbud om å donere all spiselig overskuddsmat til veldedige formål eller til dyrefor.

I dag er det matsentraler i Oslo, Bergen, Tromsø og Bodø. De distribuerer overskuddsmat til frivillige organisasjoner som deler ut denne maten til trengende. Dagsavisen har snakket med de daglige lederne ved de nevnte matsentralene. Alle forteller om et veldig behov for overskuddsmat, og til dels enormt vekst i utdelingen av slik mat til blant annet rusmisbrukere, men også til «vanlige folk».

Både for og imot

Likevel er oppfatningene om en matkastelov svært delte. Matsentralen i Oslo er entydig imot en slik lov. I Tromsø og Bergen påpeker de at det kan bli utfordrende å ta imot de store mengdene med overskuddsmat. I Bodø er man utelukkende positiv til en ny lov.

– I dag er vi avhengige av velvilje hos 15-16 butikker som er med på ordningen. Vi tar imot en seksdel av matsvinnet i Bodø. Men behovet for mat er mangedobbelt. På sikt kan vi ta imot fra alle butikkene i Bodø. Hvis en matkastelov kan bidra til at vi unngår at mat brennes, er det veldig positivt, sier Ola Smeplass, prosjektleder for Kirkens bymisjons matstasjon i Bodø.

Capodistrias, på sin side, mener det «nesten blir dumt» med en lov.

– Det vi i stedet trenger er flere matsentraler, og også det er vi godt i gang med. I år åpner det nye matsentraler i Trondheim, Larvik, Grimstad, Sandnes og kanskje også i Fredrikstadområdet.