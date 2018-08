Innenriks

Siden januar i år har Ny Analyse registrert hvor mange boliger som faktisk er ferdigstilt i ulike prosjekter og hvor mange som er solgt.

– Det ser ut til å ha skjedd et skifte. Prisene på usolgte nye boliger settes ned i større grad enn før. For å få fart på salgene setter flere utbyggere ned prisen. Bruktboligprisene hadde jo en korreksjon, nå kan det hende nyboligprisene til en viss grad følger etter, sier samfunnsøkonom og leder av boliganalyse i Ny Analyse, Mari Mamre, til Dagens Næringsliv.

Andelen reprisede nye boliger steg fra drøye 4 prosent i perioden februar-april til litt under 8 prosent i perioden juni-august. I sju av ti tilfeller det siste halvåret har prisendringen betydd lavere pris. Andelen boliger som er priset ned, steg til åtte av ti boliger de siste to månedene.

Dermed har 6,4 prosent av alle nyboliger på markedet i Oslo blitt satt ned i pris gjennom sommeren, altså i perioden juni-august.

– Bare over sommeren er de rabatterte boligene faktisk hele 10 prosent billigere, i gjennomsnitt nær en halv million kroner per bolig, fortsetter hun.

Mamre mener mange utbyggere kvier seg for å kutte prisene fordi det kan skape forventninger om ytterligere prisnedgang og bidra til at kjøpere sitter på gjerdet.

– Men når salgene uteblir, er det dyrt å sitte på usolgte boliger. Prisene havner alltid på det nivået som reflekterer balansen mellom tilbud og etterspørsel til slutt, sier hun.

NTB