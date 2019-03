Senterpartiet vil kjempe for å beholde pelsdyrnæringen

Senterpartiet har fattet en rekke vedtak denne helgen. De skal kjempe mot sosial dumping og urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i transportbransjen og jobbe for økt uttak av fisk og sjøpattedyr.

Samtidig er det klart at Senterpartiet vil arbeide for omgjøring av regjeringens beslutning om å avvikle pelsdyrnæringen, som det heter i vedtaket.

Ola Borten Moe raste mot regjeringen da han innledet på landsmøtet på Hamar lørdag, skriver NTB.

– Med ett pennestrøk er livsgrunnlaget og livsverket til noen hundre norske familier revet bort. De sitter igjen med regningen og gjelden. Dette er en uhørt politisk hestehandel og en av de største politiske skandalene i nyere tid, sa nestleder Ola Borten Moe.

* Klimapolitikk til å styrke Norge: En lang rekke klimapolitiske tiltak, blant annet opprettelse av et CO2-fond for næringstransport, bygge 8.000 nye hurtigladere for elbiler de neste fem årene, øke opptaket av CO2 i skog, gi landbruket skattefordeler ved såkalte klimainvesteringer og legge til rette for at landbruket skal være fossilfritt innen 2030. Resolusjonen fastslår at Sp vil at Norge skal delta i forpliktende internasjonalt klimasamarbeid.

* Sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i transportbransjen må stoppes: Senterpartiet mener at utenlandske vogntog og sjåfører uten nødvendig utstyr og kompetanse til å kjøre på norske vinterveier, innebærer en økende og uakseptabel sikkerhetsrisiko for andre trafikanter.

* Stortinget må styre arbeidslivet: Sp vil gå fra fri arbeidsinnvandring til regulert arbeidsinnvandring for å beskytte norsk arbeidsliv mot negative effekter ved dagens innvandring fra EU/EØS-området.

* Trafikkstasjoner over hele landet: Stans i nedleggelsen av lokale trafikkstasjoner og dagens trafikkstasjoner opprettholdes og at de oppdateres etter de nye forskriftene.

* Landet trenger en nasjonal rassikringsplan: Sp vil ha en helhetlig nasjonal rassikringsplan for de 28 farligste skredpunktene på riks- og fylkesveier innenfor en tidsramme på tolv år i neste Nasjonal transportplan.

Næringspolitisk program: Norsk verdiskaping på norske ressurser:

* Sikre lokalt og nasjonalt eierskap, både offentlig og privat, til blant annet vannkraft, jord, skog, fisk, mineraler, olje og gass, samt viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier.

* Økt uttak av fisk og sjøpattedyr.

* Kamp mot forbud mot nydyrking av myr.

* Arbeide for omgjøring av regjeringens beslutning om å avvikle pelsdyrnæringen.

* Etablere CO2-fond for næringstransport i samarbeid med næringslivet, etter modell fra NOx-fondet.

* Styrke skogbruket og treforedlingsindustrien og sørge for økt lønnsomhet i næringen.

* Videreføre ordninger for pilotering/uttesting av ny teknologi når det gjelder karbonfangst, inkludert demonstrasjonsanlegg.

* Offentlige anskaffelser skal brukes til å styrke norsk næringsliv, norsk teknologi og innovasjon og norske materialer, særlig trematerialer i byggenæringen.

Tillitsreform: Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati:

* Senterpartiet går til valg i 2019 på et tillitsløft i kommunene, hvor målet er å komme mål- og resultatstyringsideologien New Public Management til livs. Tillitsløftet skal bli en del av stortingsvalgprogrammet til Sp i 2021.

* Sp vil innsnevre mandatet til Riksrevisjonen, men ikke i så stor utstrekning som utvalget bak rapporten foreslo.