Senterpartiet mener også Innlandet kan bli oppløst

– Også vi i det nye Innlandet fylke ønsker å søke om å få oppløst det nye fylket om det blir et nytt stortingsflertall om to år, sier fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) til Dagsavisen.

– Dette gikk vi i Senterpartiet til valg på i høstens lokalvalg og har fått forhandlet det inn i plattformen med Arbeiderpartiet, som vi skal styre sammen med, sier Hove videre.

Innlandet har et innbyggertall på 386.914 innbyggere, og det nye fylket får totalt 46 kommuner, og trer i kraft fra nyttår.

– Det var ikke flertall i fylkestingene for å sammenslå Oppland og Hedmark, og derfor mener vi det er på sin plass å ta opp denne saken igjen, legger hun til.

Fylkesordfører i Oppland Even Alexander Hagen (Ap), mener dette er noe upresist av Hove.

– Det vi er enige om er at et nytt fylkesting må få ta stilling til denne saken på nytt. Hvis de ønsker å oppløse fylket, og det er et nytt stortingsflertall, vil det være aktuelt å søke om å få oppløse det nye fylket, sier Hagen.

Hove presiserer etter publiseringen av saken at det partiene er enige om er å ta opp saken til votering i det nye fylket. Hun vil ikke forskuttere hva Ap da vil gå inn for.

Ap i både Oppland og Hedmark stemte mot sammenslåingen da den var oppe til votering.

I går kom nyheten om at det nye rødgrønne fylkesrådet i Viken vil søke om å få oppløst gigantfylket ved et eventuelt nytt stortingsfletall etter 2021.

– Vi er enige om å sende en søknad om å oppløse Viken om de rødgrønne vinner valget om to år. Vi er enige om at Viken er en håpløs konstruksjon. Både Trygve Salgsvold Vedum og Jonas Gahr Støre har sagt at de er åpne for å reversere sammenslåtte fylker hvis fylkene selv ønsker det, sa Senterpartiets Anne Beathe Tvinnereim til Dagsavisen onsdag

Ap, Sp og SV, som skal styre Troms og Finnmark de neste fire årene, vil også oppheve tvangssammenslåingen der.

