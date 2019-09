Senterpartiet kan få flest folkevalgte i kommunene

Det viser en beregning som Poll of polls har gjennomført, basert på meningsmålinger i 168 kommuner.

Ifølge beregningen kan Senterpartiet ende opp med hele 2.699 mandater, flest av alle partier. Dette til tross for at partiet er tredje størst på meningsmålingene, bak Arbeiderpartiet og Høyre.

– At Sp kan få flest representanter i kommunestyrene samlet, henger sammen med at Sp står sterkt i svært mange små og mellomstore kommuner, forklarer Johan Giertsen i Poll of polls.

Dersom valgresultatet blir i tråd med beregningen, vil det være første gang i historien at Sp havner øverst på pallen når det gjelder mandatfordeling. I 1993, et annet av Sps glansår, fikk partiet 1.774 mandater i kommunestyrene, mens Ap fikk nesten dobbelt så mange.

Ap får ifølge beregningen 2.513 mandater i årets valg, mens Høyre får 1.691 og Frp 784. Både MDG og Rødt ser ut til å doble seg fra 2015-valget med henholdsvis 427 og 166 mandater, mens både Venstre og KrF svekkes betraktelig og mister ifølge beregningen rundt hver tredje av sine folkevalgte.

SV styrker seg på sin side med nesten 35 prosent og kan gå fra 359 mandater i 2015 til 550 i år.