KrF går inn i Erna Solbergs regjering, og dermed går KrF-leder Knut Arild Hareide av.

Samtidig som regjeringspartienes ledere, Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H), og Trine Skei Grande holdt pressekonferanse sammen med KrF-nestleder kjell Ingolf Ropstad, la Hareide ut en avskjedsmelding på Facebook.

– Nå har partiet takket ja til et regjeringssamarbeid med H, Frp og V. Dere vet at det ikke var mitt ønske. Men jeg har et ønske om at partiet skal lykkes med KrFs politikk i regjeringen Solberg. Jeg vil derfor ønske Olaug og Kjell Ingolf alt godt inn i det viktige arbeidet de nå står i, skriver Hareide.

– Selvsagt kjenner jeg på blandede følelser. Men jeg fulgte det jeg mente var best for KrF og landet. Da er det også enklere på avgangens dag og stå igjen på perrongen selv om regjeringstoget har gått.

KrF er et splittet parti etter den opprivende prosessen fram mot landsmøtet som vedtok å forhandle om regjeringsmakt med høyresiden.

Det var et knapt flertall bak det vedtaket, og det var et enda knappere vedtak i landsstyret til KrF som i kveld sa ja til Solberg-regjeringen.

19 stemte for og 17 stemte mot - blant dem den avgåtte partilederen.