Innenriks

– Han stiller seg helt uforstående til siktelsen. Denne saken kom som lyn fra klar himmel på ham. Han vet ikke hva som er årsaken til anmeldelsen, og han avviser påstandene fullstendig.

Det sier Tromsø-advokat Ulf E. Hansen, som er den tidligere toppolitikerens forsvarer, til Dagsavisen.

Torsdag sist uke ble mannen varetektsfengslet i én uke med brev- og besøkskontroll. Politiet ønsket i utgangspunktet to uker, men dette ble avvist av Nord-Troms tingrett.

– Vi motsatte oss varetektsfengsling i to uker, men da tingretten kom til at én uke var nok fant vi ut at vi ikke ville anke fordi vi ville la politiet få arbeidsro.

– Betyr det at den siktede er innstilt på å samarbeide med politiet?

– Han har hele tida vært innstilt på det, og han har vært inne i et langt avhør. Selv om han mener det ikke er grunnlag for siktelsen, så vil han samarbeide. Det er litt av årsaken til at vi aksepterte én uke varetektsfengsling.

Fornærmede «en bekjent»

Mannen er siktet for overtredelse av både ny og gammel straffelov (se faktaboks). Det betyr at politiet etterforsker påståtte hendelser både før og etter at den nye straffeloven trådte i kraft 1. oktober 2015.

Siktelsen legger til grunn at han har utnyttet sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang. Han er etterforsket for lignende type overtredelse tidligere, men den gang ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Hansen.

– Har den fornærmede en relasjon til din klient?

– Han er en bekjent, bekrefter Hansen.

Forsvareren sier at klienten tar fengslingen med fatning, men gjør det klart at han kommer til å motsette seg ytterligere varetektsfengsling dersom politiet ber om det.

– Han holder fast ved at dette ikke er riktig. Så tar han fengslingen forholdsvis med fatning og har det etter forholdene bra i fengselet.

Bevisforspillelse

Forsvareren bekrefter at årsaken til varetektsfengsling er at politiet frykter bevisforspillelse.

– Tingretten mente at én uke i varetekt bør være tilstrekkelig for å sikre bevis. Vi mener også at det som kan forspilles av bevis, bør være sikret i løpet av én uke.

Politistasjonssjef Anita Hermandsen ved Tromsø politistasjon opplyser at politiet jobber for fullt med gjennomgang av beslag og avhør. I løpet av dagen i dag kommer politiet til å avgjøre om de vil be om ytterligere varetektsfengsling av mannen.

– Vi holder på med avhør av ulike personer, sier Hermandsen til Dagsavisen.

– Er det grunn til å tro at det kan være flere fornærmede?

– Vi vet ikke det per nå. Vi utelukker ingenting, men det er i hovedsak fordi vi ikke vil gjøre den type avgrensninger nå.

– Kan det være aktuelt med en utvidelse av siktelsen?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Han er siktet for det som er opplyst. Om det blir nødvendig å utvide siktelsen, er for tidlig å si, sier hun.