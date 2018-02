Sedelighetssiktet samfunnstopp i Troms løslates

Innenriks

Det fremgår i en pressemelding fra Troms politidistrikt.

– Det er ikke så stor fare for forspillelse av bevis at videre fengsling er påkrevd av hensyn til etterforskninga, sier politiinspektør Elin Norgård Strand.

Hovedårsaken til at mannen har sittet i varetekt i fem uker, er politiets frykt for bevisforspillelse.

Mer konkret dreier det seg om at politiet mener den siktede ville påvirke vitner, og forsøke å fjerne bevis som politiet ikke har kontroll over, opplyste Strand til Dagsavisen på tirsdag.

Utvider siktelsen

Som Dagsavisen meldte på tirsdag, vurderte politiet å utvide siktelsen mot mannen. Bekreftelsen kom i dag: Siktelsen er utvidet, fra to til tre fornærmede.

Mistanken knyttet til de tre fornærmede dreier seg om hendelser etter 2010, opplyser politiet.

Når det gjelder de to første fornærmede i saken, var den ene mindreårig, men over 16 år. Den andre er en mann i 30-årene som i 2015 anmeldte den siktede for lignende forhold. Saken ble da henlagt, men politiet ser nå på den med nye øyne.

De to kom til Norge som asylsøkere.

Mistenker flere fornærmede

Samfunnstoppen i Troms, som i en årrekke har hatt en rekke tunge offentlige verv og posisjoner, er i henhold til siktelsen mistenkt for å ha utnyttet sin stilling, avhengighets- eller tillitsforhold til å skaffe seg seksuell omgang.

Pressemeldingen inneholder også følgende konkretisering av hvilke i miljøer samfunnstoppen har møtt de fornærmede i saken:

«Politiet mistenker fortsatt at det kan være flere fornærmede, og at siktede har møtt dem i flyktninge-/asylmiljøet og blant ungdom som har bodd på institusjon.»

Påstand om barneverngutter på hotellrom

NRK har tidligere meldt at samfunnstoppen på slutten av 1990-tallet inviterte en eller flere unge gutter fra en barnevernsinstitusjon til sitt hotellrom under et opphold i Alta. Det er ikke kjent hva som eventuelt skal ha skjedd på hotellrommet.

En ansatt som nå er død, har ifølge NRK tidligere fortalt om det han oppfattet som kritikkverdig kontakt mellom mannen og beboere på institusjonen.

– En person som har jobbet på institusjonen oppga å ha kjennskap til hendelsen. Vi har videreformidlet det vi har funnet til politiet, og jeg kan ikke kommentere det noe ytterligere, sa regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm, til Dagsavisen tidligere denne uka.

Forsvareren i saken har tidligere avfeid dette som rykter.

Nekter straffeskyld

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og hans advokat Bjørn M. Litveit Hansen sa onsdag at de ville motsette seg ytterligere fengsling, skriver NTB

– Men min klient er lettet over løslatelsen. Nå skal jeg snakke med ham, så får vi se, sier Hansen til nyhetsbyrået.

Han sier til TV 2 at han ikke er overrasket over løslatelsen og sier at klienten nå vil konsentrere seg om familien sin og roe ned etter tung og vanskelig periode.

– Han er innforstått med at folk i lokalsamfunnet vet hvem han er, men han har ikke tenkt så mye på det. Han har konsentrert seg om å forklare seg om disse mistankene, sier advokaten.