Se opp for miljøgifter i husstøvet ditt

De identifiserte miljøgiftene er såkalte perfluorerte stoffer, som blant annet brukes allværsjakker og kjøkkenutstyr på grunn av sine fett-og vannavstøtende egenskaper, samt bromerte og fosfororganiske flammehemmere som brukes for å gjøre elektriske og elektroniske produkter og tekstiler mindre brannfarlige, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Les også: Nå rydder EU i toalettartiklene dine

Strengere reguleringer

Det er Miljødirektoratet som har gitt Bergfald miljørådgivere i oppgave å finne ut av dette. De har gjennomgått dokumentasjon og fått mer kunnskap slik at de kan identifisere hvilke stoffer som opptrer hyppigst i husstøvet, heter det i rapporten de har avgitt til direktoratet. Felles for disse miljøgiftene er at de kan feste seg til partikler og overflater. Forskningsresultater viser dessuten at de brytes sakte ned i miljøet og kan ha alvorlige langtidsvirkninger for helse og miljø. Grunnen til at vi får disse stoffene i støvet, er at vi selv drar med oss forskjellige produkter hjem. Noe kan også komme inn gjennom åpne dører og vinduer.

– Vi oppdager stadig flere miljøgifter i husstøv. Resultatene bruker vi som dokumentasjon i arbeidet med å få til strengere internasjonale reguleringer av nye miljøgifter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, som likevel understreker:

– Mengdene miljøgifter vi får i oss fra støv er lave sammenliknet med mat og andre kilder. Det er ikke hver enkelt kilde til miljøgifter som bekymrer oss mest, men den totale belastningen fra miljøgifter over tid.

Les også: EU slår alarm om miljøgift i mat. Se hvilke matvarer som inneholder mest skadelige stoffer.

Sjekke og støvsuge

I rapporten står det også noe om hvordan folk kan beskytte seg mot miljøgifter i husstøv. Et opplagt forslag er å støvsuge ofte, gjerne med sentralstøvsuger, og å bruke HEPA-filter. Et annet er å sjekke innholdet i de produktene man tar med seg hjem, og unngå dem. Men: «I de fleste tilfeller er det vanskelig å unngå å ta med miljøgiften hjem, fordi den foreligger i produktet uten at dette nødvendigvis fremgår av emballasjen eller på annen måte», står det i rapporten. «Et unntak her er ftalater og siloksaner som inngår i parfymer, kosmetika, kroppspleie og luktprodukter som duftbærer. Kosmetikk er alltid merket med innholdet, og mange pleieprodukter er merket med uten parfyme». Sjefingeniør ved kjemikalieseksjonen i Miljødirektoratet, Ingunn Corell Myhre, har også et greit forslag:

– Ved å velge miljømerkede produkter kan man unngå miljøgiftene, sier hun til Dagsavisen.