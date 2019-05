SAS-streiken over – 61 avganger innstilt i Norge fredag

Nesten nøyaktig en uke etter at pilotene gikk ut i streik, kunne SAS-sjef Rickard Gustavsen fortelle at de har fått på plass en ny avtale som skal sikre driften.

– Jeg kan med lettelse opplyse at vi kan legge streiken bak oss, opplyste SAS-sjef Rickard Gustafson på en pressekonferanse klokken 23 torsdag kveld, som kom i stand etter flere utsettelser.

Etter det NTB erfarer, kom partene til enighet allerede torsdag ettermiddag, men det har tatt lang tid å få meislet ut avtaleteksten og formalitetene i avtalen.

Fornøyd

Striden som førte til streiken, har i hovedsak stått om arbeidstid, turnusplanlegging og lønn. I den treårige avtalen som nå er inngått både for Norge, Sverige og Danmark, sikres pilotene en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021. Kravet til pilotene var på 13 prosent.

– Vi har fått gjennomslag for veldig mye av kravene som var viktige for oss. Det er en treåring avtale som adresserer alle spørsmålene og spesielt bekymringene vi har hatt, sa leder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, til NTB etter at partene hadde kommet til enighet.

Han sier ansettelsestrygghet og forhold mellom arbeid og fritid er to punkter de blant annet har fått på plass.

– Samtidig har vi adressert dette med turnusplaner og uforutsigbarhet, der vi har fått løftet andelen som er i fast turnus betraktelig gjennom den avtaleperioden, sa Carlsen.

Ifølge Parat øker andelen piloter med forutsigbar turnusordning fra 40 prosent til 60 prosent.

Fleksibilitet

SAS på sin side er fornøyd med å ha fått den fleksibiliteten de ønsket seg, blant annet når det gjelder at langdistansepiloter også skal kunne fly kortdistanse.

– Denne fleksibiliteten betyr mye for oss i kroner og øre. Men her har det vært gi og ta, som det skal være i forhandlinger, sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen til VG.

– Det at man landet på et lønnstillegg på 3,5 prosent er også greit, i og med at det opprinnelige kravet var så mye høyere, tilføyer han.

Vil ta tid

Det vil ta tid før alle flyene går som normalt igjen, og SAS ber passasjerer som skal ut å reise fredag om å følge med på deres nettsider.

– Nå setter vi i gang det operative med å få crewet på plass, flyene klar for flygninger og passasjerene opp i luften, sa finansdirektør Torbjørn Wist i SAS like før midnatt.

Fredag morgen er 61 SAS-avganger i Norge innstilt ved 14 av de 15 flyplassene selskapet operer fra. Unntaket er Kirkenes i Finnmark, hvor alle avgangene går som normalt.

Flest innstillinger er det i Bergen, hvor 14 fly blir stående på bakken. Det viser en oversikt på Avinors nettsider klokken 6.

Det er ikke bekreftet offisielt fra SAS hvor mange avganger som eventuelt vil bli innstilt fredag og hvor mange passasjerer som vil bli rammet.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir sier til TV 2 at SAS neppe vil være i full drift igjen før lørdag ettermiddag.

Tror på billige billetter

Under pressekonferansen torsdag kveld sa SAS-sjef Gustafson at streiken har kostet penger, men også kostet på deres omdømme overfor kundene.

Flyanalytiker Elnæs tror SAS vil prøve å reparere forholdet til kundene ved å tilby billigere billetter.

– Det SAS sannsynligvis kommer til å gjøre når streiken er over er å forsøke å blidgjøre markedet, både i form av billige billetter og gode tilbud til Eurobonus-kundene sine, sier Elnæs i WinAir til Dine Penger.

Han tror også Norwegian vil følge etter og redusere sine priser.

Forventer erstatningskrav

Til NRK sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS at flyselskapet forventer erstatningskrav etter at så mange ble rammet av streiken.

– Vi betaler ut erstatninger etter gjeldende lover og regler. Det vil si at vi dekker alle relevante utlegg, sier han.

På spørsmål om det for eksempel gjelder hotellopphold svarer Johansen at han «ikke kan behandle saker her». Han tilføyer at det viktigste er at kundene tar vare på kvitteringer til utleggene.

Rundt 400.000 rammet

Det er NHO Luftfart som har forhandlet på vegne av SAS hos Riksmekleren, mens Parat-forbundet Norsk Pilotforening og LO-forbundet Norsk Flygerforbund har representert pilotene.

Gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG) har SAS-pilotene krevd felles forhandlinger i Norge, Sverige og Danmark.

Over 4.000 flyavganger er blitt innstilt etter at 1.400 SAS-piloter gikk ut i streik forrige fredag. Nærmere 400.000 passasjerer var torsdag kveld rammet.

Streiken har kostet flyselskapet dyrt, og SAS har hver dag tapt mellom 50 og 100 millioner kroner på streiken, ifølge anslag fra forskjellige meglerhus.