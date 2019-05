SAS-streiken: – Mer optimistisk nå enn i går

Av: Helge Rønning Birkelund

Bare det at lederen av Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, ankommer hos Riksmekleren for å finne ut hva som skjer, kan tolkes som at det er i ferd med å bli en løsning på den snart sju dager lange SAS-streiken.

Yngve Carlsen ankom Grensen 3, hvor Riksmekleren holder til rundt 10.40, nesten et døgn etter at meklingen startet på 1. mai.

Nå ser han langt mer optimistisk på en løsning av konflikten, innrømmer han. Han vil ikke si det direkte, men mener pressen får tolke det som de vil.

– Nå håper jeg på en løsning, og det har jeg gjort hele tiden, sier han til pressen.

– Jeg kan ikke si noe om avstanden mellom partene nå, eller hva det snakkes om. Jeg kommer heller ikke derfra. Det får Riksmekleren si når han kommer, sier Yngve Carlsen.

– Men jeg kan si at jeg er mer optimistisk nå enn jeg var i går, innrømmer han.

– Er det større sannsynlig med en løsning nå?

– Det er det. Vi håper det beste. Vi har hele tiden hatt som fokus at dette skal vi løse. Vi har aldri ønsket denne konflikten. Vi har aldri ønsket denne streiken.

– Når kan SAS-flyene være i lufta igjen?

– Det må SAS svare for.

Lederen av Norsk Flygerforbund har registrert at opinionen støtter streiken.

– Vi har betydelig støtte. Det merket vi også i 1. mai toget i går. Det var applaus rundt hele ruten. Og det var 350 som gikk bak parolen. Vi har både sympati og støtte til streiken, mener Carlsen.

– Hva tror du denne streiken har gjort med tilliten til SAS?

– Jeg skal ikke spekulere i det. Men enhver konflikt er skadelig for selskap. Og her er det jo også en tredjepart som blir rammet.

Etter det FriFagbevegelse erfarer arbeides det med en litt lengre avtale slik at man skal unngå en slik konflikt igjen i den nærmeste framtid. Det kan også være årsaken til at det tar så lang tid å bli enig.