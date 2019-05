SAS og pilotene har nå meklet i om lag 22 timer, men har fortsatt ikke kommet til enighet. Torsdag er en rekke avganger innstilt.

Meklingen startet onsdag klokka 11.

Dette var første gang NHO Luftfart og pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat møttes til mekling siden forhandlingene før helgen endte med brudd, noe som førte til den pågående pilotstreiken som nå er inne i sin sjuende dag.

Innstillinger

Flyselskapet innstilte onsdag kveld ytterligere 429 avganger torsdag. Dermed er til sammen 709 avganger i hele Skandinavia innstilt.

54.000 passasjerer rammes, opplyser flyselskapet i en pressemelding.

Medberegnet avgangene som er varslet innstilt torsdag er til sammen 4.015 avganger innstilt og 380.917 passasjerer er rammet.

– Vanskelig

Onsdag kveld beskrev riksmekler Mats Wilhelm Ruland situasjonen som vanskelig.

– Situasjonen er fortsatt veldig fastlåst, og det er betydelig avstand mellom partene, sa han i 23-tiden onsdag kveld.

Partene forhandler om de samme punktene som i forrige mekling.

Ifølge svenske Dagens Nyheter er også svenske og danske representanter fra SAS og berørte fagforeninger på plass i Oslo under meklingen.

Arbeidstid

Et av hovedkravene til pilotene er en mer forutsigbar arbeidstid. I dag får flere piloter kjennskap til turnusen sin først 14 dager i forveien. De ønsker også en lønnsøkning på 13 prosent for å komme opp på samme lønnsnivå som ansatte i sammenlignbare flyselskaper.

SAS-ledelsen har på sin side beskyldt pilotene for å stille krav som truer selskapets lønnsomhet.

Onsdag ble rundt 930 kabinansatte og 70 stuere i SAS permittert som følge av streiken fordi selskapet ikke lenger klarer å sysselsette dem. Likevel har pilotene høstet støtte fra kolleger både på bakken og i kabinen.

Støtte

To av tre nordmenn sier de støtter SAS-pilotenes krav. Det kommer fram i en spørreundersøkelse InFact har gjort for Parat.

Hele 65 prosent sier de støtter kravet om mer forutsigbar arbeidstid. 58 prosent av befolkningen sier også at de støtter kravet om å over tid komme opp på samme lønnsnivå som ansatte i sammenlignbare flyselskaper.

Parat-leder Vegard Einan sier tallene er gledelige og håper partene klarer å finne en løsning som gir bedre forutsigbarhet.

– Vi registrerer også stor støtte i kravet om at det ikke skal være mulig å pålegge arbeid sju helger på rad. Tallene viser at over 76 prosent av befolkningen viser sympati med et slikt krav, sier Einan til NTB.