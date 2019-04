Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Lederen for Norske SAS-flygeres Forening, SAS-pilotene organisert i Norsk Flygerforbund, beklager på det dypeste overfor passasjerene som er rammet av SAS-streiken.

Natt til fredag ble det nemlig brudd i meklingen mellom SAS-pilotene og SAS i Norge, Sverige og Danmark. 1409 SAS-piloter tas ut i streik i hele Norden, 545 av dem i Norge, og lammer selskapet fullstendig.

Bruker kampmidlene

SAS-ledelsen beskylder sine piloter for å stille krav som innebærer en reell trussel mot lønnsomhet og jobbsikkerhet i Norge. Pilotforeningen avviser det på det sterkeste.

– Ingen gambler med sin egen arbeidsplass. Vi står sammen for å bygge et sterkt flyselskap. Det vil være veldig dumt av oss å gamble med det, sier Christian Laulund til FriFagbevegelse.

Etter to lange dager og null søvn siste natt, ser han sliten ut og har tydelig behov for å legge seg på hotellrommet og samle krefter til en streik som kan bli langvarig.

– Vi er opptatt av å finne en løsning. SAS-ledelsen er hjertelig velkommen tilbake til forhandlingsbordet. Vi sier aldri nei til det, legger han til.

– Burde SAS-ledelsen ha kommet dere mer i møte?

– Selvfølgelig mener jeg det. Det var derfor vi forlot meklingen ved uenighet. Vi har fokusert på å finne en løsning på de problemene vi har, med manglende forutsigbarhet for våre medlemmer. Vi har fokusert på å finne en løsning hvor våre medlemmer slipper å jobbe syv helger på rad, slik at de kan ha et familieliv som andre i samfunnet. Det er veldig vanskelig i vår variable gruppe hvor mer enn halvparten av våre medlemmer befinner seg, forklarer Laulund.

Etter det FriFagbevegelse erfarer, kom man aldri så langt at lønn ble problemet som veltet lasset.

Men noe av problemet i forhold til lønn, er et etterslep som SAS-pilotene har slitt med fra den tiden hvor SAS ikke tjente penger. Da var pilotene med på å ta hensyn til nettopp det. Nå tjener SAS penger. Da mener man at lønnsoppgjøret skal bidra til å ta igjen noe av etterslepet dette har gitt.

I form av livslønn – lønna gjennom hele karrieren – ligger etter det FriFagbevegelse erfarer lavprisselskapet Norwegian over SAS lønnsmessig.

– Vi fokuserte hele tiden på å finne en løsning i forhold til forutsigbarhet, sier Laulund.

– Vi kom inn i meklingen med det som formål. Beklageligvis lot det seg ikke gjøre. Det rammer tusenvis av passasjerer. Det synes vi er veldig tragisk, sier han.

Han mener bestemt at pilotene strakk seg langt for å få til et resultat.

Kunne vært unngått

Pilotene både i Norge og Sverige mener streiken kunne vært unngått dersom SAS hadde vist vilje til å komme pilotene i møte.

– I stedet møter vi en SAS-ledelse som mener at deres ansatte skal godta forringede arbeidsvilkår, uforutsigbar arbeidstid og usikkerhet for egen arbeidsplass. Vi ser da dessverre ingen annen mulighet enn å bruke de kampmidlene vi har til rådighet, poengterer Laulund.

Et av pilotenes hovedkrav har altså vært større forutsigbarhet i forhold til arbeid og fritid. Mange av SAS-pilotene har i dag ikke kontroll på hvor, når og hvor lenge de skal jobbe. I verste fall kan man risikere å jobbe sju helger på rad.

– Dagens turnusordning er uholdbar. Majoriteten av SAS-pilotene har ikke fast turnusordning, men er på en variabel turnus. Å ikke kunne planlegge livet sitt er en stor belastning, og vi har derfor krevd større forutsigbarhet. Alle som har et familieliv kan forestille seg hvor krevende det er ikke å vite når man skal jobbe, sier Laulund.

Rett før forhandlingsstart valgte SAS overraskende å fjerne alle eksisterende avtaler med pilotene om samarbeid, produksjon, karriereutvikling og ansiennitetssystemer.

Kan bli langvarig

SAS-pilotene mener det er uforståelig hvorfor SAS fjerner det de kaller velfungerende avtaler som har bidratt til å skape et fremgangsrikt SAS som har levert overskudd.

– At SAS ensidig ønsker å diktere alle avtaler med sine ansatte kan vi ikke akseptere, sier Laulund.

– SAS må begynne å samarbeide med sine ansatte for å utvikle selskapet. Vi er forberedt på at streiken kan bli langvarig. Vi forventer at SAS også viser vilje til å finne en løsning. Gjør de det, vil vi sette oss tilbake til forhandlingsbordet, avslutter Laulund.

I Norge streiker både SAS-pilotene som er organisert i Norske SAS-flygeres forening i Norsk Flygerforbund og i Scandinavian Norge Flygerforening i Parat. (FriFagbevegelse)