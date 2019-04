SAS-sjefen krever at streiken tar slutt

Av Isabel Bech

Partene må komme tilbake til forhandlingsbordet så snart som mulig, sier SAS-sjef Rickard Gustafson.

– Vi må få slutt på denne streiken, sier han.

Gustafson er bekymret for at kundene skal få mindre tillit til selskapet. Han er også bekymret over selskapets kapasitet til å opprettholde konkurransekraften.

Han mener begge parter i konflikten må ta ansvar.

– Nå må vi begge ta ansvar og vende tilbake til konkrete diskusjoner for å finne løsninger som gjør at selskapet har en framtid også etter denne konflikten, sier han.

Har kostet for mye

Han kan ikke gi noen tall på hvor mye streiken har kostet selskapet, men sier det har kostet «for mye».

– Og det påvirker kundenes tillit. Men de finansielle kostnadene får vi ta når vi har avsluttet konflikten, sier han.

Han sier selskapet gjør det de kan for å finne løsninger som imøtegår pilotenes krav, men mener at det å innfri samtlige av kravene vil føre til at selskapet mister sin konkurransekraft.

Ingen kontakt

Nær 1.500 piloter i hele Skandinavia har streiket siden fredag. Flere hundretalls flyavganger er siden blitt innstilt og titusener passasjerer er rammet.

Pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group. Gruppen omfattes av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat.

Partene har ikke hatt kontakt siden forhandlingene brøt sammen tidlig fredag morgen, sier leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, til NTB mandag.

Han understreker at de er klare til å forhandle, men sier initiativet må komme fra SAS.

NHO Luftfart-direktør Torbjørn Lothe mener på sin side at pilotforeningene må «realitetsorientere kravene» dersom partene skal finne en løsning.

Mer forutsigbarhet

Et av hovedkravene til pilotene er en mer forutsigbar arbeidstid. I dag får flere piloter kjennskap til turnusen sin først 14 dager i forveien.

Ifølge Lothe har SAS signalisert at de er villige til å gjøre forbedringer her.

Skogvang mener uttalelsen er tomprat.

– Dette har vi hørt i flere år, men det er ingen reelle forbedringer, sier Skogvang til NTB.

Ulike tall

Noe av striden synes å ha opphav i at SAS og pilotene har ulike metoder for å regne ut hvor mange arbeidstimer en pilot har.

Skogvang sier pilotene jobber 47,5 timer i uka og kan ha arbeidsdager opp mot 13 timer. Lothe sier SAS forholder seg til antall flytimer, som i snitt er 650 timer i året.

For Norge er tallene noe lavere, 633 timer. Ifølge Lothe jobber en pilot 8 timer og 4 minutter per arbeidsdag i snitt.

En del av turnusstriden dreier seg også om helgearbeid. Ifølge Skogvang må flere piloter må jobbe opp mot sju helger på rad, mens Lothe sier dette tilhører sjeldenhetene. Han er imidlertid klar på at pilotene må jobbe en del helger.

– Det er en god del helgearbeid, det er riktig. Vi forstår at det ikke er ideelt. Men sånn er det blitt i flytrafikken. Pilotene må jobbe når passasjerene vil reise, sier Lothe til NTB.