SAS-sjef: – Gjør alt vi kan for å forhandle med pilotene

– Vi gjør nå alt vi kan for å så kjapt som mulig få forhandlet med pilotene, for å få en slutt på denne streiken. Da må først og fremst alle parter være i rommet.

Det sier SAS-sjef Rickard Gustafson til NTB.

Det var i 6-tiden fredag morgen at rundt 1.500 SAS-piloter gikk ut i streik etter at meklingen med NHO Luftfart brøt sammen.

Gustafson forteller at det ikke var noe nytt i 17-tiden fredag, men at det jobbes for å få alle parter inn på forhandlingsrommet for å få en slutt på streiken.

– Jeg håper at pilotforeningen, som forlot forhandlingene, kommer kjapt tilbake til forhandlingsrommet, slik at begge partene blir enige.

SAS har satt mange av sine fly på bakken etter at pilotene har gått ut i streik. Mange av flyene er parkert på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SAS-sjefen ønsker ikke å uttale seg om det kan bli mulig å fly søndag.

– Nå ligger fokuset på å hjelpe kundene som ikke har kommet seg ut med våre fly. De må komme seg så fort fram som mulig, sier Gustafson, som heller ikke vil si noe om streiken koster mellom 54 og 73 millioner kroner per dag, som Sydbank hadde regnet ut.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Jeg har full forståelse for at dette ikke styrker fortroligheten til SAS. Jeg må bare ærlig og oppriktig beklage overfor kundene som har blitt rammet av innstilte fly. Jeg er veldig lei meg for det og vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å hjelpe kundene. (NTB)