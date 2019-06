Tiltaket skjer som et ledd i flyselskapets bærekraftsprogram, som består av flere innsatsområder.

– Som en del av dette arbeidet vil det i de kommende månedene bli gjennomført en rekke forandringer om bord som vil redusere flyets samlede vekt, blant annet vil tax free-salget opphøre, skriver SAS i en pressemelding.

Flyselskapet oppgir at tax free-salget har vært populært blant kunder, men at forbrukeratferden har endret seg. Samtidig blir det understreket at arbeidet for bærekraft har blitt viktigere enn noensinne.

Selskapets talsperson Freja Annamatz uttaler at selskapet tar sikte på å redusere utslippene med 25 prosent innen 2030. De har ikke gått ut med hvor mye vekt som blir redusert som følge av tax free-tiltaket.