SAS-direktør om streiken: Pilotene er for steile i sine krav

Av Fredrik Moen Gabrielsen, NTB

– Vi har tatt kontakt med deres representanter og ønsker å få i gang forhandlingene. Problemet og utfordringene for oss nå er at de stiller ultimative krav for å få i gang diskusjonen. Det sier seg selv at det ikke skaper et godt forhandlingsklima for å få en god diskusjon om en løsning som vil være til gagn for både selskapet og pilotene, sier finansdirektør Torbjørn Wist i SAS til NRK.

SAS har opplyst at 504 avganger vil bli innstilt 1. mai, og at 47.583 passasjerer blir rammet.

Streiken ser ikke ut til å få en løsning med det første, og arbeiderdagen er dermed den sjette dagen pilotene i flyselskapet streiker. Pilotene krever bedre lønn og en bedre og mer forutsigbar arbeidstid.

Permitterte ansatte

Fra og med onsdag permitterer SAS rundt 930 kabinansatte og 70 stuere som følge av pilotstreiken. Så langt er totalt 3.306 avganger blitt innstilt og nærmere 330.000 passasjerer blitt rammet som følge av streiken.

Hver dag taper selskapet mellom 50 og 100 millioner kroner på streiken, ifølge anslag fra forskjellige meglerhus.

Et av hovedkravene til pilotene er en mer forutsigbar arbeidstid. I dag får flere piloter kjennskap til turnusen sin først 14 dager i forveien. I tillegg har pilotenes lønn har stått stille siden 2012, ifølge leder Jan Levi Skogvang i Scandinavian Norge Flygerforening.

– Kjører virksomheten i grøften

– Jeg ser med skrekk og avsky på det som skjer nå. Pilotene er en privilegert gruppe som er i ferd med å kjøre hele virksomheten i grøften, sier tidligere fagforeningsleder Hans Jacob Opsahl i SAS til Aftenposten.

I 2012 sto selskapet på randen av konkurs, men ansatte i stort sett alle deler av SAS gikk med på lønnskutt for å avverge en eventuell konkurs. Pilotene som nå streiker prøver å fremstå som reddende engler, mener Opsahl.

– Det var mange som ofret seg på det alteret og blødde mye mer enn pilotene gjorde. Får pilotene gjennomslag, vil alle andre komme etter. Da er selskapet i alvorlige problemer, sier Opsahl.

– Vi har aldri sagt at vi reddet selskapet alene. Det skjedde med store bidrag fra alle ansatte i SAS, og dersom dette bildet er skapt har det ikke vært vår hensikt. Vi har ikke kontroll på hvordan journalister presenterer dette i mediene, svarer Skogvang.

Norwegian firedobler prisene

Flyselskapet Norwegian har jekket opp billettprisene med over 400 prosent på flere av flyrutene som nå er rammet av SAS-streiken, skriver NRK.

– Totalt har Norwegian-salget økt med nesten cirka 40 prosent etter streiken startet. Prisene på de konkurranseutsatte strekningene har økt med mellom tre og fire ganger, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

Norwegian sier det er naturlig at prisene justeres og at pågangen har vært stor de siste dagene med få ledige seter på en rekke avganger.

– Hvis du bestiller en flybillett samme dag som du skal reise og det er få ledige plasser, vil det være dyrere enn hvis du bestiller seks måneder før. Slik er det hos alle flyselskaper, skriver informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian i en epost til NRK.