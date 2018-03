Innenriks

– Jeg har fått et oppdrag fra statsministeren. Hun har bedt om at jeg på vegne av regjeringen gir en uforbeholden unnskyldning til de vi har såret med vår kommunikasjon om saken, sa Sanner som er ansvarlig statsråd for saken som er til debatt i Stortinget torsdag, om endringer i statsborgerloven.

– Det er viktig for meg og regjeringen at denne unnskyldningen gis fra Stortingets talerstol. Alle har ansvar for det politiske ordskiftet. Politiske ledere bærer det største ansvaret. De siste dagers debatt har vist at bruk av bilder, retorikk og formuleringer har såret mange. Det er jeg lei meg for, sa Sanner.

– 22. juli var en forferdelig terrorhendelse for alle i Norge, men særlig for AUF, Arbeiderpartiet og andre direkte berørte. Kommunikasjon som kobler terror og Arbeiderpartiet har forståelig nok skapt sterke reaksjoner og følelser. Vi kan ikke ta tilbake ord og bilder, men vi kan be om unnskyldning og bidra til et bedre debattklima framover, fortsatte han.

Det er ventet at Listhaug vil komme med en lignende beklagelse for egen del om få minutter. (NTB)