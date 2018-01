Sanner godkjenner Statsbyggs 22. juli-minnesmerke

Innenriks

– Jeg ser fram til at det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet blir realisert til sommeren, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er viktig for oss alle, og særlig de som ble sterkt berørt av terrorhandlingene 22. juli 2011, at vi får på plass nasjonale minnesteder hvor vi kan sørge, savne og samles om de verdiene som ble angrepet, sier Sanner.

Skissen for det midlertidige minnesmerket, som skal plasseres i regjeringskvartalet, ble presentert av Statsbygg 20. desember 2017.

– Statsbyggs forslag er et verdig og sterkt konsept som tar i bruk åstedet på en fin måte, sier Sanner.

Byrom

Under presentasjonen av skissen til minnesmerket i desember, sa Statsbyggs administrerende direktør Harald Nicolaisen at minnesmerket skal definere et byrom, lage et lyspunkt og bruke glass i ulike former.

Statsbygg har engasjert 3RW arkitekter til å utforme minnestedet, som er samme selskap står bak 22. juli-minnestedet på Utøya.

Minnesmerket skal stå klart til 22. juli i år. (NTB)