Det har den siste tiden vært flere meldinger om trusler og vold hvor kniv eller andre stikkvåpen er brukt i byen,skriver Stavanger Aftenblad.

Politioverbetjent Cecilie Heggli ved Sandnes politistasjon sier at flere nå er redde for å oppholde seg i Sandnes sentrum.

– Folk føler seg utrygge. Det er svært usannsynlig at folk skal bli utsatt for knivvold, men samtidig tar vi dette på største alvor. Vi har et inntrykk av at det i dag bæres kniv oftere enn tidligere, sier hun.

Bare tirsdag denne uken ble 50 personer visitert, uten å finne stikkvåpen. Heggli sier at beslutningen om visitasjon er tatt av politimester Hans Vik, og at politiloven paragraf 7a åpner for dette.

– Beslutningen om visitering gjaldt ikke bare tirsdag. Den gjelder fremdeles, sier Heggli, som ikke ønsker å si nøyaktig hvor lenge.