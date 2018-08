Sandberg og Letnes møter pressen klokka 18

Innenriks

Etter mye fram og tilbake ble det i ettermiddag klart at avgått fiskeriminister Per Sandberg og hans kjæreste Bahareh Letnes møter pressen i Arendal klokka 18. Sandberg har varslet at journalistene skal få svar på alt de lurer på.

Etter at det ble klart at Sandberg var ferdig som fiskeriminister, uttalte Letnes i en SMS til Adresseavisen at hun har opplevd tida etter ferieturen til Iran «som en ren heksejakt».

Dagsavisen kommer til å følge kveldens pressekonferansen.

Tidligere i dag gjenga NRK et sammendrag fra intervjuet som Bahareh Letnes gjorde med den iranske journalisten Bijan Farhoudi. Intervjuet ble sendt på den persiskspråklige kanalen Bayan Media Network samme dag som Sandberg gikk av.

I intervjuet sier Letnes at hun ikke bryr seg om iransk politikk.

– Jeg er ikke politisk aktiv, og jeg er ikke ute etter å kritisere det iranske regimet. Det er ikke min jobb. Jeg vil ikke blande meg politisk.

Hun snakket om reisen til Iran med Sandberg i juli og fortalte at de besøkte hennes familie og slekt.

– Jeg vil bare fremme iransk kultur. Nordmenn har misforstått Iran. De ser på oss som IS, og dette er sørgelig.

I intervjuet ble hun konfrontert med ryktene om at hun skal være spion.

– Når dere har dokumentert at jeg jobber for regimet skal jeg komme og melde meg selv. Det er bare fantasi og spekulasjon.

Hun ble også spurt om hun vil gå fra Sandberg om presset øker.

– Nei, tvert imot. Konflikten har ført oss enda tettere sammen i kampen. Vi vil vinne til slutt, sier kvinnen.

Ifølge Letnes planlegger de to å skrive bok.

– Vi skal forsvare oss, og vi skal begynne å skrive en bok. Den skal inneholde alt fra begynnelsen da vi ble kjent og reisen videre. Vi vil at folk skal få høre vår versjon av alt dette.

I intervjuet sier Letnes at de visste at reisen til Iran ville vekke interesse hos myndighetene i landet.

– Vi var klar over at når en norsk minister skal til Iran vil myndighetene der forsøke å møte ham. Dette er veldig vanlig og alle skjønner det.

Iranske myndigheter tok kontakt mens de var i landet. Ifølge Letnes ble det ikke arrangert noen offisielle møter.

– Vi sa til dem at Per Sandberg hadde planer om å igjen besøke Iran i oktober – da som statsråd og med sine rådgivere.