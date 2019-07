Sandberg kommer med reaksjonen i Dagbladet tirsdag etter de to partifellene i Klassekampen sist uke uttalte at de står på USAs side i en eventuell konflikt med Iran. Tybring-Gjedde uttalte at han hadde sympati med USA og at landet ikke kunne akseptere å bli ydmyket igjen.

Avgått nestleder og tidligere fiskeriminister Per Sandberg sier han er forbannet, men ikke overrasket over uttalelsene. I friske ordelag omtaler dem begge som kunnskapsløse krigshissere til Dagbladet.

– De sitter i komiteen som sammen med regjeringen har ansvaret for vår sikkerhetspolitikk. Med sitt utspill i Klassekampen, hvor de sier de vil støtte en krig mot Iran, sier det nok om hvor kunnskapsløse de er. Dette handler om at det neste år er valg i USA, og Trump gjør som presidenter før ham – finner en ytre fiende, sier Sandberg.

– Det blir bare trist når de to representantene fra Frp framstår som nyttige idioter, sier Sandberg videre.

Gikk av i fjor

Verken Christian Tybring-Gjedde eller Per-Willy Amundsen har ønsket å kommentere saken i Dagbladet.

Per Sandberg gikk i august i fjor av som fiskeriminister og nestleder i Frp. Dette skjedde etter avsløringer om at han Sandberg mot PSTs råd hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor om reisen.

Sandberg selv har ment avgangen ikke skyldtes mobilbruken, men hvordan mediene og andre politikere jaget og «misbrukte» forholdet til hans nye kjæreste norsk-iranske Bahareh Letnes.