Av Kristian Skårdalsmo

Per Sandberg fungerer nå som justisminister etter at Sylvi Listhaug ble tvunget til å gå av. Han fortsetter samtidig i stillingen som fiskeriminister.

Hvis han selv vil, blir Frp-nestlederen trolig justisminister på permanent basis, får NTB opplyst.

– Jeg er i tenkeboksen. Det er slik at vi (Fremskrittspartiet) setter sammen statsrådskabalen selv, og så er det statsministeren som avgjør, sa Sandberg selv til NRK før helgen.

Men ingenting tydet mandag på at det blir noe ekstraordinært statsråd før påskehøytiden. Derimot kan endringene bli kunngjort i et ekstraordinært statsråd rett over påske.

Imidlertid har Høyre, med statsminister Erna Solberg (H) i spissen, tirsdag 3. april klokken 11 invitert til presselunsj i forbindelse med partiets landsmøte helgen 6.–8. april.

Onsdag kan derfor være en mer aktuell dag for et ekstraordinært statsråd. Statsråd holdes normalt på fredager.

Fortid

Sandberg har vært åpen om at han er usikker på om han ønsker justisministerposten på permanent basis. Årsaken er at nordtrønderen i 1997 ble idømt 3.000 kroner i bot for å ha skallet ned en asylsøker, en hendelse han senere har beklaget.

– Jeg kan ikke stå og se på at statsministeren må stå og besvare spørsmål om mine uttalelser og mine handlinger for 20 år siden, sier Sandberg til Adresseavisen.

Solberg har for sin del sagt at hun generelt er tilhenger av at folk får en ny sjanse.

– Det er en norsk verdi at man kan gjøre noe annet og komme tilbake i livet når man har sonet og gjort opp, sier hun til Dagbladet.

Saken kom også opp da Sandberg gjestet Politisk kvarter på NRK fredag før palmehelgen.

– Jeg tror ikke en slåsskamp på et nachspiel i 1996 vil hindre meg i å gjøre gode vurderinger som justisminister, sa han.

Flere navn på fiskeri

Et spørsmål er om Erna Solberg vil gjøre større rokeringer i regjeringen når hun først må ommøblere etter Listhaugs avgang.

Et argument som taler mot det, er at det bare for to måneder siden ble omfattende endringer i mannskap og posisjoner da Venstre gikk inn i regjeringen.

I så fall kan endringene begrenses til å erstatte Sandberg som fiskeriminister, som NRK meldte før helgen. Kanalen trakk fram tre navn som aktuelle, nemlig stortingsrepresentant og finanspolitisk talsmann Helge André Njåstad (37), tidligere parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik (51) og tidligere statssekretær Kjell-Børge Freiberg (46) fra Hadsel i Nordland.

NTB får bekreftet at flere av disse navnene er aktuelle kandidater.

Listhaug-rolle

Hvordan kabalen går opp når Frp skal besette sine poster i regjeringen, vil spille videre inn på sammensetningen av partiets stortingsgruppe. Det er blant annet foreløpig uklart hvilken komité Listhaug skal sitte i.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi har lovet Listhaug en sentral rolle på Stortinget, men ifølge Aftenposten vil hun neppe bli parlamentarisk leder, finanspolitisk talsperson eller innvandringspolitisk talsperson.

Derimot har den avgåtte statsråden ifølge Frp-kilder selv ha gitt uttrykk for at hun ønsker å jobbe med helsespørsmål. Listhaug var som byråd i Oslo i årene 2006–2011 ansvarlig for pleie og omsorg og sosialtjenesten.

(NTB)