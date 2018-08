Sandberg: – Fikk valget mellom jobben og kjæresten

Innenriks

– Jeg gikk ikke av som statsråd fordi jeg ikke varslet eller hadde med mobiltelefon. Jeg gikk av som statsråd fordi jeg fikk valget mellom å fortsette som statsråd eller å være kjæreste med Bahareh, sier Sandberg. Påstanden kommer fram i et lydopptak Aftenposten har fått tilgang til, som stammer fra Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes' møte med journaliststudenter på Oslo Met denne uken.

– At jeg skulle fortsette som statsråd, det at journalister, presse og mediene hadde opplest og vedtatt at dette er en spion, en fare for rikets sikkerhet, så ville vi aldri ha fått fred. Aldri. Aldri fått fred, hevdet Sandberg.

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å kommentere Sandbergs påstander. Via statssekretær Rune Alstadsæther viser hun til pressekonferansen med henne og Sandberg da han gikk av.

ABC Nyheter skriver at studentene fikk beskjed om å legge bort telefonene og ikke lekke noe av informasjonen fra foredraget til pressen.

Sandberg ønsket heller ikke å kommentere saken overfor Aftenposten. Avisa publiserte også en annen sak hvor de brukte opptaket til å sitere Sandberg om hans framtidsplaner. Det fikk ham tidligere fredag til å rase mot avisen.

– Aftenposten bruker altså et hemmelig opptak, fra et lukket arrangement. Her ser vi moralen. Morgendagens journalister går i fotsporene til dagens journalister. Fullstendig blottet for etikk, skriver Sandberg i en SMS til ABC Nyheter.

