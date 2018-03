Innenriks

– Jeg har fått vondt i armen av å trykke lik og del på alle som har sendt meldinger og donasjoner. Det er flere tusen, forteller Camilla Ahamath.

Fredag kveld startet hun innsamlingsaksjon på Facebook-gruppen til det populære NRK-programmet «Are og Odin» - tilhengersiden kalles «Soldiers of Are og Odin».

Hun hadde håpet på 100.000 da hun startet innsamlingsaksjon til Leger Uten Grenser, som protest mot Sylvi Listhaugs blomsterhyllest. Lørdag ettermiddag tippet de millionen og Dagsavisen snakket med initiativtaker Camilla Ahamath.

– Jeg var inne på «Soldiers Of Are og Odin» fredag kveld, jeg var så lei av å se Sylvi Listhaug skryte av blomster hun hadde fått fra rasister. Så jeg tenkte: Noe må gjøres. På siden til «Soldiers of Are og Odin» var det folk som ville sende blomster til Bjørnar Moxness og Arbeiderpartiet, men jeg tenkte: La oss heller samle inn penger til noen som trenger det. Så har det tatt helt av, konstaterer Ahamath, som til daglig jobber som webredaktør og sosiale medier-ansvarlig på Universitetsmuseet i Bergen, og er medlem i SV.

«La oss bidra til et varmere samfunn uten hat og farlig retorikk» heter det i invitasjonen.

Fem millioner

Søndag rundet altså summen fem millioner og den øker stadig.

«Sylvi Listhaug fikk noen hundre blomster etter aksjon. Vi kunne lett tapetsert Bjørnar Moxnes sitt hus med blomster, men.... vi vil heller samle inn penger til noe Mox har troen på, som ikke visner. Bjørnar Moxnes startet mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug», står det å lese hos innsamlingssiden.