Det sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) etter at Dagsavisen nylig skrev at deler av jernbanen er i så dårlig forfatning at verken Forsvaret eller NATO kan benyttes seg av den i så stor grad som de ønsker.

– Ikke sterke nok

– Det er noen strekninger som ikke holder mål fordi de ikke er sterke nok. Dette handler både om sviller og fundamentering. Det kan heller ikke utelukkes at noen bruer er for lave, uttalte Otto A. Breivik, leder for samfunnssikkerhet i konsernstaben i Bane NOR, i den nevnte artikkelen.

– Hvorfor er du ikke overrasket over dette, Jon Georg Dale?

– Det har opparbeidet seg et kjempestort vedlikeholdsetterslep på jernbanen i løpet av de siste 30 årene fram til denne regjeringen overtok og snudde trenden. Det er en av tingene vi har størst grunn til å være fornøyd med og se med stolthet på, svarer samferdselsministeren.

Han viser i den anledning også til Nasjonal transportplan for de kommende årene, hvor det legges opp til en storstilt vedlikeholdsinnsats.

– Bør det legges til rette for at Forsvaret kan ta i bruk hele jernbanenettet?

– Gitt at Forsvaret får tyngre og tyngre utstyr, er det kanskje ikke aktuelt for samtlige strekninger, men målsettingen vår er å utbedre infrastrukturen og forbedre oppetiden på jernbanen.

– Personlig ansvar

– I forbindelse med den kommende NATO-øvelsen påpeker Forsvaret at «mange militære kjøretøy er ikke veldig godt egnet for vanlig vei». Er det uheldig at Forsvaret nå tvinges til å bruke vei i større grad enn ønsket fordi jernbanen ikke holder mål over alt?

– Vi jobber alltid for å redusere risikoen i forbindelse med veitrafikken og er opptatt av at alle offentlige aktører opptrer med aktsomhet, men det er også viktig at folk tar et personlig ansvar og forholdsregler når de møter militære kjøretøy på veien, svarer Dale.

