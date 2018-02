Ryanair innrømmer at arbeidsrett, ikke flyseteavgift var årsak til Rygge-nedleggelse

Flyplassen i Østfold ble lagt ned i 2016 etter at Ryanair la ned sin trafikk derfra. Det var den nylig innførte flyseteavgiften, en av Venstres budsjettseire, som fikk skylda.

Men mandag oppga konsernsjef Michael O'Leary en annen årsak:

– Vi har lagt ned basene på steder som Marseille eller Rygge på grunn av trusselen for å bli påtvunget fagforeninger. Nå som vi frivillig har gått med på å snakke med fagforeninger, vurderer vi og er i aktive diskusjoner med disse flyplassene om å etablere baser igjen, sa han under selskapets analytikerpresentasjon mandag melder Nettavisen.

Statsminister Erna Solberg sier at det er bra at Ryanair endelig slutter å motarbeide at de ansatte organiserer seg. Hvis det også kan medføre arbeidsplasser på Rygge, er det fint, sier Solberg.

– Dette viser at det var riktig av regjeringen å ikke la seg presse da Ryanair kjempet mot flypassasjeravgiften. De er kjent for å utøve press på myndigheter, politikk og forvaltning rundt omkring i Europa for å slippe unna skatter og avgifter, sier Solberg i en epost til NTB.

Les også: Solberg: – Riktig å ikke la seg presse av Ryanair

Norske vilkår

Parat mener O'Learys uttalelse bekrefter det fagforbundet hele tiden har hevdet, at det var tvisten om arbeidsrett og ikke flypassasjeravgiften som var årsaken til stengingen.

– Vi skal stå på Rygge og ta imot med åpne armer og med masse innmeldingsblanketter, sier nestleder Vegard Einan til NTB.

Parat støttet flyvertinnen Alessandra Cocca, som i 2013 saksøkte Ryanair for usaklig oppsigelse og ulovlig innleie via bemanningsselskap. Fagforbundet vant fram i lagmannsretten og tingretten. Det irske lavprisselskapet anket til Høyesterett, men inngikk forlik før saken kom opp.

I ettertid har EU-domstolen slått fast at det er lover og rettigheter der de ansatte har base som gjelder, og ikke mer liberal irsk arbeidsrett.

I forrige uke underskrev Ryanair for første gang en avtale med en fagforening. Avtalen med 600 britiske piloter organisert i Balpa kom i stand etter trusler om massive streiker i flere europeiske land.

– Ikke helt stø

Venstre-leder Trine Skei Grande har måttet tåle kraftig kritikk og attpåtil trusler for å ha jobbet for en flyseteavgift. Nå er hun kulturminister, og nøyer seg med et «Ja ja …" på Twitter.

Men partiets transportpolitiske talsmann Jon Gunnes konstaterer at O'Leary «ikke er helt stø i begrunnelsen» for årsaken til nedleggelsen.

– Det ble ikke mindre flyreising for nordmenn med avgiften, konstaterer Gunnes og viser til passasjertallene til SAS og Norwegian.

– Ryanair må gjerne komme i gang på Rygge igjen. Vi skal ikke hindre dem, sier han til NTB.

Gunnes medgir at avgiften ikke har bidratt til å nå målet, som er å få folk til å fly mindre, men påpeker at modellen ikke er slik Venstre ønsker.

– Avgiften skulle vært annerledes innrettet, med høyere avgift på lengre reiser, sier han, og bekrefter at partiet fortsatt vil jobbe for dette.

En slik endring er imidlertid ikke lagt inn som et mål i Jeløy-plattformen som Venstre forhandlet fram med Frp og Høyre da de gikk inn i regjering.

– Overraskende

Styremedlem Espen Ettre i Rygge sivile lufthavn bekrefter overfor Nettavisen at det har vært kontakt med Ryanair.

– Dette var overraskende for oss også, men det var positivt. Så får vi se hva dette medfører, sier han til Nettavisen.