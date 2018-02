Innenriks

Av Per Helge Berg

Mandag kom det meldinger om at toppsjef Michael O'Leary vurderte å gjenåpne Ryanair-basen på flyplassen i Østfold, men han ble feilsitert, ifølge Ryanair Norden, melder NRK.

Overfor NTB understreker Ryanairs nordiske markedssjef Chris Lundshøj i en epost at Ryanair ikke har noen planer om å komme tilbake til Rygge lufthavn.

– Ingen planer

«Ryanairs beslutning om å anerkjenne fagforeninger åpner for muligheten av nye baseåpninger i Frankrike og Skandinavia. Dessverre har den norske regjeringens flyseteavgift gjort situasjonen svært vanskelig for mindre flyplasser som Rygge. Spesielt fordi denne skatten ikke har noen forbindelse med flybillettpriser eller lufthavnsavgifter. Vi har derfor ingen spesifikke planer for Rygge Lufthavn på dette tidspunkt», skriver Lundshøj.

Dermed avviser han at konsernsjef Michael O'Leary har sagt konkret at det er aktuelt å etablere base på Rygge igjen. Han skriver at sitatene som Nettavisen har referert til er «unøyaktige».

– Vi har lagt ned basene på steder som Marseille eller Rygge på grunn av trusselen om at vi blir påtvunget fagforeninger. Nå som vi frivillig har gått med på å snakke med fagforeninger, vurderer vi og er i aktive diskusjoner med disse flyplassene om å etablere baser igjen, ble konsernsjef Michael O'Leary i Ryanair sitert på i Nettavisen i forbindelse med selskapets analytikerpresentasjon mandag.

Forvirring

Styremedlem Espen Ettre i Rygge sivile lufthavn har imidlertid bekreftet overfor Nettavisen at det har vært kontakt med Ryanair. Han kaller det overraskende, men gledelig.

Lundshøj kommenterer imidlertid ikke dette i eposten han har sendt NTB.

Også fagforeningene har uttrykt støtte til en reetablering, samt statsminister Erna Solberg (H), som sa at «det er bra at Ryanair endelig slutter å motarbeide at de ansatte organiserer seg». Venstre-leder Trine Skei Grande, som fikk mye kjeft etter innføringen av den omstridte avgiften, nøyde seg med et «Jaja» på Twitter.

Ingen baser i Norge

Flyplassen i Østfold ble lagt ned i 2016 etter at Ryanair la ned sin trafikk derfra. Ryanair har ingen baser i Norge etter at de la ned på Rygge, verken på Gardermoen eller Torp utenfor Sandefjord. De hadde tidligere to baser i Danmark, som de har lagt ned.

Sverige er dermed det eneste landet i Skandinavia hvor Ryanair i dag har baser. De har en større base på Stockholm Skavsta Lufthavn og en liten med kun ett fly på Göteborg Landvetter Lufthavn

Verken Norwegian eller SAS, som hadde flyginger fra Rygge før, vurderer å starte opp igjen hvis planene om å gjenetablere flyplassen blir en realitet. Akkurat nå er planene helt i det blå. (NTB)