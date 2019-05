Videoen, som varte i ett til to sekunder, ble først delt i en gruppechat før en redigert versjon ble publisert på Instagram for å promotere russebilen deres. Klippet lå ute på russegruppens låste profil med rundt 200–300 følgere i opp mot 45 minutter.

Tirsdag falt den enstemmige dommen i Øvre Romerike tingrett.

Én er dømt til 45 dagers betinget fengsel, mens to av dem ble idømt 36 dagers betinget fengsel. De tre må også betale mellom 5.000 og 10.000 kroner i bot. Sistemann fikk 44 timers samfunnsstraff.

Guttene var mellom 16 og 18 år på hendelsestidspunktet.

Tre av guttene ble dømt for «å ha produsert fremstilling som seksualiserte barn», i tillegg til å ha delt opptaket eller medvirket til at det ble delt. Samtidig er alle guttene dømt for å ha krenket en annens fred.

I tillegg er en av dem dømt for å dyttet til en politibetjent på et tidligere tidspunkt.

Guttene må også betale til sammen 12.000 kroner i oppreisning til jenta.