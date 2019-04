Av Alexander Vestrum

Mannen ble pågrepet ved 19-tiden mandag, opplyste politiadvokat Lise Dalhaug i Sørøst politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag.

– I denne saken har det vært viktig for oss å få en rask pågripelse for å trygge fornærmede og de som bor i nærområdet, sa hun.

Treff i Romania

Politiet hadde DNA i saken, men fikk ikke treff i norske registre. Ved hjelp av Kripos har politiet søkt internasjonalt, og mandag ettermiddag fikk de tilbakemelding om DNA-treff i Romania.

– Vi visste ikke om han fremdeles var i Norge, sier politiadvokat Dalhaug.

Ifølge politiet kom den rumenske borgeren til Norge i januar i år, og de er ikke kjent med grunnen til at han oppholdt seg her i landet. De har imidlertid informasjon om at han planla å forlate landet snart.

Kvinnen i 30-årene var ute og gikk tur med barnevogn på kvelden søndag 24. mars da hun skal ha blitt overfalt og voldtatt i et boligområde på Sem. Dette skjedde mellom klokken 21.30 og 21. Politiet har fått mange tips i saken.

Etter hendelsen har politiet vært synlige i området.

– Vi forstår at det oppleves veldig skremmende når dette skjer i et rolig nabolag hos oss. Slike overfall hører vi heldigvis sjelden om. Vi har vært mye til stede i området etter hendelsen, sier politistasjonssjef Øystein Holt i Tønsberg.

Har ikke forklart seg

Den pågrepne vil bli framstilt for varetektsfengsling i Vestfold tingrett onsdag. Ifølge politiet har han så langt nektet å forklare seg.

Den siktede har fått oppnevnt advokat Jon Anders Hasle som forsvarer. Forsvareren sier til NRK at klienten stiller seg uforstående til siktelsen, men at det ellers er litt tidlig å kommentere saken ytterligere.

Kvinnens bistandsadvokat, Torunn Haug, sier kvinnen er lettet.

– Det er selvfølgelig noe som gjør min klient veldig lettet og tilfreds. Nå slipper hun å gå rundt og være redd for å møte ham, sier Haug til kanalen.