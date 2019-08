Ropstad vil vurdere handlingsplan mot islamofobi

Det forteller hans statssekretær Julian Farner-Calvert til Vårt Land.

En slik handlingsplan har blant annet vært etterlyst av Islamsk Råd Norge (IRN) som i en pressemelding forteller at de i etterkant av Christchurch-terroren har vært i kontakt med politiske myndigheter i Norge, for å iverksette handlinger og «ikke bare prat» når det kommer til islamofobi.

– Vi stoler på at politiet ivaretar sikkerheten til norske borgere, og at regjeringen setter i gang tiltak mot hatytringene mot muslimer som har preget det norske samfunnet de siste årene, sier IRN styreleder Abdirahman Diriye i pressemeldingen.

Han mener den eksisterende handlingsplanen mot rasisme og diskriminering er god, men ikke god nok når det kommer til å beskytte en minoritet som muslimer.

– Vi kan sammenligne dette med handlingsplan mot antisemittisme, som har fungert godt, sier han til Vårt Land.

Til avisa bekrefter kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) at hennes departement jobber med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, i tillegg til at de har begynt å jobbe med muligheter for en eventuell egen handlingsplan mot islamofobi.

