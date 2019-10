Røkkes sønn: – Iversen var rabiat, aggressiv og fly forbannet

Av Kristian Aaser

På rettsdag nummer to i saken mot Iversen vitnet både Kjell Inge Røkkes sønn og tiltaltes tidligere forsvarer Arild Holden.

I sin innledende, frie forklaring omtalte Monsen Røkke gjentatte ganger Iversens versjon av saken som «tull og tøys».

Monsen Røkke forteller om en vanlig jobbdag da Iversen dukket opp i resepsjonen på jobben.

Avviser oppdrag

– Jeg gikk ned for å avverge situasjonen. Jeg tok ham med ut, og vi gikk rundt. Han var helt rabiat, aggressiv og fly forbannet på min far. Han påsto at faren min i forbindelse med VG-sakene hadde vært med på å ødelegge hans liv og fortjente bank. Det er ingen tvil for meg om at det var en trussel, sier Monsen Røkke i retten.

Monsen Røkke svarte kontant nei på spørsmål om Iversen hadde oppdrag for Kjell Inge Røkke.

VG har tidligere omtalt forholdet mellom Røkke og Iversen, samt kunsthandleren Per Orveland som tidligere var samboer med Røkkes avdøde ekskone. Overfor VG hevdet Orveland at Røkke skyldte ham penger fordi han for noen år tilbake hadde fungert som mellommann mellom milliardæren og Iversen.

Ble spurt ut om meldinger

Da Røkkes sønn inntok vitneboksen, hadde Iversens tidligere forsvarer Arild Holden avgitt sin forklaring.

Advokaten ble i retten spurt ut om tekstmeldinger sendt mellom ham og Iversen. Det er de samme meldingene Iversen ble spurt ut om tirsdag.

– Jeg ble bekymret for Røkke, sa advokaten i retten og la til at det handler om varslingsplikt som må meldes fra om.

Tidligere i retten er det kommet fram at tiltalte Jan Erik Iversen mener Kjell Inge Røkke burde klart å stoppe publiseringen av dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» i VG sommeren 2017, skriver VG.

Monsen Røkke var i retten klar på at han mener Iversen og Orveland opp gjennom årene har vært et tospann.

– Jeg har sett hvordan de har operert over tid, sier Monsen Røkke.

Kalte ham korrupt

Holden var Iversens advokat, mens John Christian Elden var Kjell Inge Røkkes advokat. De jobber begge i Advokatfirmaet Elden, og Holden sa at Iversen kalte ham korrupt da han ikke ville legge press på Røkke.

Holden begrunnet det med en såkalt klientkollisjon når to klienter sogner til samme firma.

– Vi har regler for det, og det forklarte jeg ham. Jannik var ikke særlig begeistret for det svaret, sa han.

Advokaten forklarte også at Iversen har sagt til ham at han skjøt finansmannen Christer Tromsdal i 2004 på oppdrag fra Røkke. Tiltalte hevdet i retten tirsdag at han fikk i oppdrag av Røkke å «fjerne» Tromsdal.

Tromsdal: – Ingen relasjon til Røkke

Christer Tromsdal, som for tiden soner en lengre bedrageridom i Ringerike fengsel, vitnet selv onsdag i saken mot Iversen. Innledningsvis forklarte Tromsdal at han ble kjent med 62-åringen gjennom to personer han delte kontorfellesskap med på begynnelsen av 2000-tallet.

Tromsdal sier fra vitneboksen at han ikke ser på Iversen som en torpedo.

– Jeg ser på ham som en pokerspiller som kjente masse folk.

På direkte spørsmål fra Iversens forsvarer Benedict de Vibe om han har en relasjon til Kjell Inge Røkke, svarer Tromsdal:

– Nei, det har jeg ikke.

Når han blir presset ytterligere på det, sier han at han har jobbet i 30 år i finansbransjen, som han omtaler som en liten bransje, og at de har felles bekjente.

I Dubai

På spørsmål fra de Vibe om det stemmer at tiltalte og Tromsdal var på en ferietur til Dubai sammen, svarer han at Iversen ble med for å beskytte en av de andre Tromsdal skulle på tur med.

Tromsdal betegner i et intervju med Dagbladet onsdag det som en «Donald Duck-historie» når Iversen i retten hevdet at han fikk i oppdrag av Røkke å «fjerne» Tromsdal.

Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke til å betale et tosifret millionbeløp. Han er videre tiltalt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmannen. Forholdene skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

