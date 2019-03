I forbindelse med SVs landsmøte kommende helg, har Rogaland SV fremmet et forslag med tittelen «Nei til bompengefinansiering av vegprosjekter». Gruppeleder for fylkestingsgruppa til Rogaland SV, Heidi Bjerga, sier forslaget er todelt; de ønsker færre store veiprosjekter og ingen bompenger.

– Den ene grunnen til dette forslaget er at det er sosialt urettferdig å bruke bompenger for å finansiere infrastrukturen vår, og det andre er at vi bygger veier hemningsløst. Vi må begynne å bruke private penger, våre penger, på en bærekraftig måte. Og så må vi tenke oss om når vi bygger veier, sier Bjerga.

– Nå bygger en veier uten behovsprøving og uten å ofre bærekraft og klima en tanke. Vi er mot å bruke bompenger hemningsløst for å finansiere veiprosjekter. Nå virker det som at så lenge en legger opp til bompengefinansiering, så er det lov å foreslå alle veiprosjekter en kommer på, legger hun til.

– Bompenger rammer de som har minst

Bjerga mener det trengs en bedre vurdering av hva som er nødvendig infrastruktur.

– Staten bidrar nesten ikke med noe, noe som gjør at de som bruker veien må betale. Bompenger rammer de som har minst, og det er de som blir sittende innestengt av alle bomringene og bomprosjektene. Det er staten som bør ta regningen, sier Bjerga, og utdyper:

– Skatten skal brukes til det den er tenkt til; nødvendig infrastruktur og offentlige tjenester.

Selv om begge løsninger, både bompenge- og skattepengefinansiert infrastruktur, kommer fra Ola Nordmann, mener Bjerga at en skattefinansiert løsning ikke rammer like urettferdig.

– De som har minst betaler forholdsvis mindre skatt enn de som tjener godt, og på den måten blir det annerledes. At vi skatter burde være nok. En bør ikke toppe det med å legge på avgifter hver gang man forflytter seg, sier Bjerga.

I hele landet, og i Rogaland spesielt, har det vært stor bompengemotstand og en rekke demonstrasjoner i forbindelse med at 38 nye bomstasjoner ble satt i drift 1. oktober 2018. Nå vil Rogaland SV få med seg SVs landsmøte på en helomvending i bompenge-spørsmålet.

– Vi har nok ikke sagt tydelig nei, men det gjør vi nå. Vi har jo gått inn for en del prosjekter – som for eksempel Bymiljøpakken i Stavanger-regionen. Vi står for avtalene vi har gjort, så den står vi fortsatt bak, sier Bjerga.

– Det har vært mye engasjement rundt bompenger i det siste, og om et halvt år er det lokalvalg. Er det en grunn til at dere foreslår dette akkurat nå?

– Som sagt har vi sagt nei til veiprosjekter tidligere. Nå foreslår vi dette for å få satt det i system: vi mener nei til store veiprosjekter fordi det er bompenger som ligger til grunn. I og med at vi har vært restriktive til veiprosjektene så har vi ikke tenkt tanken helt ut på at vi bør bekrefte det med å si nei til bompenger i tillegg. Og det er det vi gjør nå, og nå er vi tydelige, sier Bjerga.

– Men nei, det var ikke planlagt. Det er nå vi har landsmøte, og hos oss har det vært stor frustrasjon rundt de store veiprosjektene lenge. Men kanskje disse «nei til bompenger» -bevegelsene har utløst noe hos oss, og at vi har fått satt ting i system med den mobiliseringen som har vært, legger hun til.

Vil ha bompenger mot utslipp

En rundspørring blant fylkeslederne i partiet, viser at kun Viken SV ser ut til å støtte forslaget, så langt. Ti av elleve fylkeslag har respondert.

– Det ser ut som at den uttalelsen har bred støtte i vår delegasjon, sier Rannveig Kvifte Andresen, leder av Viken SV.

Mange av fylkeslederne peker på at bompenger kan være en måte å regulere trafikken inn mot store byer på. Leder av Vestland SV er blant dem som synes det ikke går an å så bastant avvise bompenger.

– Det finnes situasjoner hvor det er riktig å innhente bompenger, sier fylkesleder Hege Lothe i Vestland SV.

Hun får støtte fra Trøndelag.

– Det er mye bra i uttalelsen, men et prinsippvedtak mot bompenger kan være vanskelig. Miljøpakken i Trondheim bruker for eksempel bompengene målretta til mindre utslipp, sier leder i Trøndelag SV, Siv Furunes.

Positiv til debatten

Men flere støtter Rogaland SV i å reise debatten om bompenger.

– Vi må diskutere bompengeavgiftene når det er så mange veiprosjekter som finansieres med bompenger. Det totale avgiftstrykket på hver enkelt blir for høyt, sier Mali Steiro Tronsmoen i Agder SV.

Hun mener noe av problemet er at regjeringen setter i gang for mange veiprosjekter.

– Det er helt vilt! Ferjefri E39 er et eksempel på et svært, dyrt og unødvendig veiprosjekt, mener fylkeslederen.

Hun synes elferjer på denne strekningen hadde vært et bedre alternativ enn broer og tunneler.

En omskrevet versjon av uttalelsen kan altså ende opp med å få bredere støtte på landsmøtet. En annen mulighet er at Oslo SV får med seg landsmøtet på en alternativ uttalelse. Oslo SV har sammen med de andre storbyene fremmet uttalelsen «Ny finansieringsordning av kollektivtrafikken» og vil at den behandles i stedet for uttalelsen fra Rogaland.

– Det regner vi med å få støtte for fra flere andre fylker, sier leder i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll.

