Rødt vil ta skjenkebevillingen fra utesteder uten minstelønn

Av Helge Rønning Birkelund - Fri fagbevegelse

Fra 1. juni økte såkalt allmenngjort minstelønn i utelivsbransjen, innført 1. januar i fjor, fra 161 til 167,90 kroner for ansatte over 20 år.

LOs sommerpatrulje avdekket i sommer at 16 prosent av serveringsstedene ikke betaler den lovpålagte lønna. I Oslo og Akershus er tallet hele 49 prosent av de kontrollerte serveringsstedene.

Arbeidstilsynet fant brudd på minstelønna hos tre av ti serveringssteder i fjor.

Nå vil Rødt-leder Bjørnar Moxnes ha sterkere lut for å få bukt med problemet i hovedstaden og andre kommuner.

– Kommunens skjenkekontroll bør også kontrollere lønns- og arbeidsforhold når de kontrollerer serveringssteder. De må kreve dokumentasjon på riktig lønn når de utfører kontroll, slik får de dokumentasjon på en rekke andre ting, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

Tre byer går foran

– Det må få konsekvenser å bryte loven også på dette området. Det er viktig å rydde opp i denne bransjen. Få er fagorganisert, og heldigvis har vi allmenngjort lønn. Men mange får ikke den lønna de har krav på og får for lite betalt, sier han.

– Bartendere er blant de 10 dårligst betalte yrkene i landet. De som jobber i bransjen har ugunstig arbeidstid og de aller fleste jobber deltid. Selvfølgelig burde serveringssteder miste skjenkebevillingen hvis de betaler for liten lønn til sine ansatte. Det skal ikke lønne seg å bryte loven, mener han.

– I Trondheim og Bergen har vi allerede fått gjennomslag for dette. Rødt fremmet forslaget og fikk det gjennom. Det skal vi få gjennom mange andre steder også, sier Bjørnar Moxnes.

Rødt-forslagene ble vedtatt i Trondheim i slutten av mars og i Bergen i juni. Der slås det fast at utestedene må dokumentere at de betaler allmenngjort minstelønn for å få skjenkebevilling. Også Bodø stiller samme krav.

Ønsker politisk makt

Rødt går inn i den intensive valgkampen med mål om å stabilisere partiet over sperregrensen på fire prosent på nasjonalt nivå.

I de største byene ligger målsetningen langt høyere – opp mot 10 prosent oppslutning for eksempel i Oslo.

I Trondheim er målsetningen å tvinge Arbeiderpartiet til et samarbeid med Rødt framfor sentrum.

– Med borgerlig flertall kan vi bare glemme å bedre arbeidshverdagen til folk i kommunene. Men med rødgrønne flertall som blir avhengig av et sterkt Rødt, kan vi sikre arbeidsfolk bedre vilkår, mener Bjørnar Moxnes som vil ha et taktskifte i kampen mot deltid:

– Arbeidsliv er utrolig viktig også i et kommunevalg. Det kommunen gjør, eller ikke gjør, kan forandre hverdagen til hundre tusener. Tenk bare på heltid framfor deltid. Det er helt uholdbart at to av tre jobber deltid innen helse og omsorg i kommunene, sier Rødt-lederen.

Opprette vikarpool

– Vi skal sørge for at alle som ønsker det får jobbe heltid. Kampen for å få flere fast ansatte utkjempes også i kommunene. Vi skal bruke kommunene til å bekjempe sosial dumping. De har en enorm innkjøpsmakt og kan stille krav til de som skal levere tjenester. Vi vil gjennomføre Oslo-modellen overalt hvor vi får innflytelse, sier han.

Et konkret tiltak for å få bukt med både ufrivillig deltid og bruk av bemanningsbyråer, er å opprette vikarpool i kommunenes egen regi, som blant annet i Bergen.

– Da kan du slå flere fluer i en smekk. Det sikrer at de som jobber der får full stilling, kommunene slipper å betale dyre vikarer, og ansatte som ønsker det kan jobbe på forskjellige steder. Samtidig struper vi bemanningsbyråene, sier Bjørnar Moxnes.

Rødt-lederen går samtidig til angrep på Frp-politikeren Kari Kjønaas Kjos som i et intervju med FriFagbevegelse sier det er viktigere å øke grunnbemanningen enn å opprette vikarpooler.

– Det er et tegn på at det nærmer seg valg. Vi har en regjering som struper kommuneøkonomien. Det har ingen troverdighet. Det er som å høre en pyroman snakke om brannvern, mener Bjørnar Moxnes.

Penger til kommunene

Han peker på at Rødt styrker kommuneøkonomien med åtte milliarder kroner i sitt alternative budsjett.

– På den måten kan kommunene faktisk få råd til å øke grunnbemanningen. Frps politikk der de har makt er ikke dette. Det er å privatisere sykehjem og selge barnehager til kommersielle, mener Bjørnar Moxnes.

Rødt vil kaste ut bemanningsbyråene og bruke egne ansatte framfor innleid arbeidskraft.

– Her er vi det mest utålmodige partiet på dette området, sier Bjørnar Moxnes.

At Høyre har gjort kampen for profitt i velferd som en av sine hovedsaker i valgkampen, takker og bukker han for.

– Jo mer som kommer fram om dette, jo flere støtter Rødt og ser galskapen i at milliarder forsvinner ut av velferden til privat berikelse. Denne kampen tar vi med glede mot Høyre både morgen, middag og kveld, sier han.

– Skal vi få rekruttert ungdom inn i velferdsyrkene kan vi ikke svekke lønns- og arbeidsforholdene. Men det er dette som skjer når kommersielle tar over. De presser ned ansattes lønn og pensjon. Det er en fullstendig blindvei hvis du vil ha folk inn i helsesektoren, mener Bjørnar Moxnes.