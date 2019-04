Rødt vil ha gransking av reiseregninger til alle på Stortinget

– Stortinget må gjennomføre en gransking av alle reiseregningene for en periode. Vi foreslår fra valget i 2017 og ett år fram i tid, for å få alt fram i lyset, sier partileder Bjørnar Moxnes til NRK.

Aftenposten avslørte denne uka at stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) har krevd over 60.000 kroner fra Stortinget for reiser som ikke har funnet sted. Liadal har midlertidig trukket seg fra alle verv i Ap, og frasagt seg saksansvaret for petroleumspolitikken i partiets energi- og miljøfraksjon på Stortinget.

I en lignende sak i fjor ble Frp-representant Mazyar Keshvari anmeldt og etter hvert siktet for grovt bedrageri etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert udokumenterte reiseregninger for til sammen 290.000 kroner. 36.000 kroner av dette var for tidspunkter avisen kunne dokumentere at han hadde vært i hjembyen Oslo.

Moxnes mener det er viktig å bringe på det rene om flere har jukset med reiseregninger, og eventuelt få avkreftet mistanken han tror mange nå retter mot stortingspolitikere.

– Det vil jo være tidkrevende, men det er kanskje en nødvendig kostnad for å gjenopprette tilliten til Stortinget som nå av forståelig grunner er svekket der ute, sier Moxnes. (NTB)