Rødt og SV ber Stendi vise fram resultatet av granskning av tidligere ansatte

Av Tori Aarseth, FriFagbevegelse

I slutten av april gikk administrerende direktør gjennom en årrekke, Erik Rune Sandøy, og en rekke andre medlemmer av toppledelsen i Norges største omsorgsselskap av under uklare omstendigheter. I etterkant har selskapet satt i gang en ekstern undersøkelse rundt «privatøkonomiske forhold». Undersøkelsen omfatter enkelte ansatte som sa opp og gikk på dagen i vår.

Nå krever Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen åpenhet om hva som har skjedd.

– Vi forventer at Ambea offentliggjør resultatene av undersøkelsene som gjøres rundt dette. Her må alle kortene på bordet, sier hun til FriFagbevegelse.

Stendi, tidligere kjent som Aleris Omsorg, er Norges største leverandør av omsorgstjenester til det offentlige, og har så godt som all inntekt fra offentlige oppdragsgivere.

Uregelmessigheter hos underleverandør

Onsdag avslørte FriFagbevegelse at Stendi har havnet i konflikt med en sentral underleverandør. Stendi har i flere år hatt utstrakt samarbeid med flere selskaper helt eller delvis eid av Skiens-mannen Kim Richard Larsen.

Larsens selskaper har gjennom alle disse årene fått påpekt omfattende rot med regnskapene, og har gjentatte ganger fått alvorlige merknader fra sine revisorer, herunder flere lovbrudd.

Stendis nye eiere, som overtok selskapet tidligere i år, har også meldt at de har avdekket uregelmessigheter hos en av sine underleverandører. Det er ikke klart om dette gjelder Larsens selskaper.

– Om det kommer frem at det har vært skjulte forbindelser mellom tidligere ledere i Aleris og Kim Richard Larsen, må dette få konsekvenser for de involverte personene og selskapene, sier Martinussen nå.

– Dette lukter svidd. Her har det vært inngått suspekte avtaler med en underleverandør som har manglende erfaring og over mange år har drevet økonomisk uforsvarlig. Vi kan ikke tillate ikke at skattepengene våre siles ut av velferden på denne måten. Det svekker velferden og det svekker folks skattevilje.

SV: – Bør forlange svar

Også nestleder i SV, Kirsti Bergstø, mener at det er på sin plass å få avklart hva som har skjedd.

– Det er vanskelig å se hva akkurat denne saken betyr, men den framstår som uoversiktlig og er på ingen måte tillitsvekkende. Her bør alle som kjøper tjenester av denne profitøren forlange svar på hva i all verden som foregår, sier hun til FriFagbevegelse.

Bergstø mener at dette er nok et eksempel på dårlige forhold, rot og kaos i den private velferden.

– Velferd skal tjene folk, ikke penger. Det er ikke i vanlige folks interesse at skattepenger går til å øke private formuer. I tillegg mister folkevalgte kontroll både over tjenester og fellesskapets ressurser når kommersielle selskap overtar, sier hun.

Også Martinussen mener at profittmotiv hos private aktører kan være en bakenforliggende årsak til konflikten.

– Rødt har lenge advart mot at profitt i velferden legger opp til saker som dette. Når bunnlinja er viktigere enn kvaliteten, fører det til kompliserte selskapsstrukturer og godt skjulte pengestrømmer. Høyresiden snakker varmt om at dette skaper innovasjon. Den eneste innovasjonen dette skaper er nye og stadig mer kreative måter å fylle lommene med skattepenger.