Senterpartiet og Rødt ber Norge bruke reservasjonsretten, skriver Klassekampen.

– Den fjerde pakka slår fast det vi har advart mot hele tida, altså at man gir fra seg råderetten over norsk energipolitikk til EU og Acer, sier Sp-representant Sandra Borch.

Det handler om å være føre var og sikre norsk kontroll over norsk kraftpolitikk, mener Seher Aydar, som er Rødts vararepresentant for Bjørnar Moxnes på Stortinget. Hun kaller den fjerde pakka for «del to» av fjorårets Acer-strid.

– Som med alle skrekkfilmer er oppfølgeren alltid dårligere. I den nye energipakka får Acer nye fullmakter og økt myndighet på flere områder, sier Aydar.

Høyres Heidi Nordby Lunde opplyser at partiet ennå ikke har tatt endelig stilling til den nye pakka, men er positiv til den. Heller ikke Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Frp eller MDG, skriver Klassekampen.

Stortingsflertallet sa i fjor ja til å la Norge bli med i Acer, til tross for heftig politisk debatt og kraftig motstand mot energibyrået. Rødt, Sp, SV og KrF stemte mot, mens Ap, Frp, Høyre, MDG og Venstre stemte for.