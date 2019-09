Rødt ligger an til å gå frem i kveldens valg. Da de første resultatene kom var det enorm jubel på partiets valgvake på Vulkan Arena i Oslo, hvor de første tallene viste 4,5 prosent oppslutning på landsbasis.

Jubelen var ikke noe mindre da tallene for Oslo ble annonsert, hvor rødt og tallet 8,1 ble vist på skjermen.

– Valget er en suksess

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er veldig fornøyd med valgresultatet. Partiet ligger foreløpig an til å fem mandater i Oslo. De går frem i flere norske byer hvor de tidligere har vært ikke eksisterende, som Stavanger og de store byene i Østfold, samt Drammen.

– Valget er en suksess. Dette viser at vi treffer i en nerve mot regjeringens økende forskjellspolitikk, sier Moxnes.

– I Oslo ligger dere an til å få fem mandater i bystyret. Vil dere inn i byrådet?

– Vi er ute etter å få gjennomført vår politikk, ikke posisjoner, sier han.

Han mener mye av grunnen til at partiet opplever fremgang ligger i at de posisjonerer seg klart og tydelig i mange saker, som i partiets velferdspolitikk og fokus på privat utbytte i velferdssekstoren.

– Folket er enige med oss i disse sakene. Arbeiderpartiet har tatt syvmilssteg i vår retning i velferdspolitikken nå, sier Moxnes.

Han mener de kan jobbe sammen med AP, MDG, SV koalisjonen for å arbeide blant annet for klimapolitkk i byen.

– Jeg håper vi kan stanse utbygging av E18 til 40 milliarder sammen, sier Moxnes.

Peker fremover

Moxnes mener dette valget peker frem mot å havne over sperregrensa i 2021.

– Dette er Rødts nasjonale gjennombrudd, sier Moxnes og trekker frem at partiet generelt har gjort det godt i Oslo, og tidvis i byer som Tromsø og Bodø, men at de nå opplever et godt valg i et mangfold av norske byer, også i de folkerike områdene rundt Oslo.